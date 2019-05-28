مفاجأة من العيار الثقيل... نيمار يعود إلى برشلونة في صفقة تبادلية

فجرت تقارير صحفية إسبانية، مفاجأة بشأن عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى برشلونة.

وكان نيمار قد غادر صفوف البارسا في صيف 2017 وانتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 222 مليون يورو.

وبحسب موقع "RAC1"، هناك محادثات بين برشلونة وباريس سان جيرمان لعودة نيمار.

📌US HO AVANÇA RAC1 — El Barça i el PSG han obert converses per fer que Neymar torni a ser blaugrana. Dembélé seria una de les claus de la negociació. Ho avança @gerardromero #Mercato @EsportsRAC1 #frac1 @FCBRAC1https://t.co/oP483YFOcV — RAC1 (@rac1) May 28, 2019

وأفاد التقرير أن نيمار سيعود للبارسا في صفقة تبادلية، على أن ينضم عثمان ديبمبلي لباريس سان جيرمان في المقابل.

وستشهد الأيام المقبلة مزيدا من الأنباء حول تفاصيل المفاوضات بين الناديين لتقرير مصير نيمار.