أول إجراء من اتحاد الكرة المصري بعد إيقاف الحكم جهاد جريشة

قرر أعضاء لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، عقد جلسة، غدا الأربعاء، لبحث أزمة إيقاف الحكم الدولي جهاد جريشة، بعد قرار "كاف" إيقافه لمدة 6 أشهر.

وقال عزب حجاج، سكرتير لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، في تصريحاته لصحيفة "الوطن سبورت"، "حتى الآن لم تصلنا أية خطابات رسمية بشأن الإيقاف، وسيتم دراسة حيثيات القرار الخاص بإيقافه".

© AFP 2019 / MOHAMED EL-SHAHED / AFP اتحاد الكرة المصري يتخذ قرارات هامة بشأن أمم أفريقيا 2019

وأضاف أنه "سيتم التواصل مع عصام عبد الفتاح عضو مجلس الإدارة والمشرف على لجنة الحكام من أجل التنسيق بشأن جلسة الغد ومناقشة الخطوة المقبلة".

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) قد أوقف الحكم المصري جهاد جريشة لمدة 6 أشهر.

وجاء قرار "كاف" بسبب سوء إدارة جريشة لمباراة "الوداد" المغربي و"الترجي" التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان جريشة أدار المباراة التى أقيمت الجمعة الماضية، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

واعتبر فريق "الوداد" أن قرارات الحكم المصري كانت مجحفة في حقه، بعدما ألغى هدفا "صحيحا" للفريق.

وواصل لاعبو "الوداد" احتجاجهم القوي على جريشة في ممر غرف التبديل، كما بدا فوزي البنزرتي، مدرب "الوداد"، في حالة عصبية بعد تلقيه إشارات كون الإعادة التلفزيونية أظهرت عدم تعمد الحداد لمس الكرة باليد.

وتلقى "الوداد" ضربة جديدة بعد أن تعرض قائده إبراهيم النقاش للطرد، إثر حصوله على الإنذار الثاني من قبل الحكم المصري، بعد تدخل عنيف على لاعب "الترجي" خلال أحداث الشوط الثاني.