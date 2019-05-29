الوداد المغربي يوجه طلبا للاتحاد المصري بعد إيقاف جهاد جريشة

أرسل نادي "الوداد" المغربي خطابا رسميا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم بعد صدور قرار من الاتحاد الأفريقي بإيقاف الحكم جهاد جريشة لمدة 6 أشهر مساء أمس الثلاثاء.

وقال الوداد في خطابه لاتحاد الكرة، إن "جهاد جريشة أساء لمستوى التحيكم المصري الذي يشهد له الجميع بالنزاهة والكفاءة العالية في إدارة المباريات الدولية".

وأضاف النادي المغربي في خطابه، أن "الحكم المصري ارتكب أخطاء فادحة في حق فريقهم بشهادة الأخصائيين والمتتبعين"، مطالبا الاتحاد المصري إجراء بحث في الموضوع للتحقق من الأمر.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أكد أن "القرار صدر بسبب سوء مستوى جهاد جريشة في إدارة مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين "الوداد" و"الترجي" التونسي في يوم الجمعة الماضي.