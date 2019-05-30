"ميسي فاشل"...أوباما يتحدث عن النجاح بقصة النجم الأرجنتيني

الرئيس الأمريكي وخلال كلمة ألقاها في المؤتمر وجه خطابا تحفيزيا للشباب الحاضر، وطالب بالنظر لنجم الكرة الأرجنتيني ليونيل ميسي، بحسب ما نشر موقع "غول".
وقال أوباما إن الأرجنتين فشلت في الفوز بكأس العالم بالآونة الأخيرة، بالرغم من أن منتخبها يضم ليونيل ميسي، فإنهم يلعبون كفريق واحد.
ونصح الشباب بالتعلم من قصة فشل ميسي نجم برشلونة الإسباني، مع منتخب الأرجنتين.
وقال إن أهم نصيحة يقدمها للشباب هي "أن يتأكدوا من أن أشخاصا محدودين جدا يستطيعون تحقيق الإنجازات بمفردهم".
وأضاف: "حتى الأشخاص الذين نعتبرهم عباقرة، يعملون مع أشخاص آخرين من أجل تطوير أسلوبهم".
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