بعد تمرير الكرة بين قدميه...نيمار يعود لإثارة المشاكل في المنتخب البرازيلي(فيديو)

أثار النجم البرازيلي وصاحب الصفقة الأغلى في تاريخ كرة القدم، نيمار دا سيلفا، غضب الجماهير البرازيلية ومحبيه بعد التصرف غير الرياضي الذي قام به في حصة تدريبية للمنتخب البرازيلي.

انتشر مقطع مصور من الحصة التدريبية لمنتخب "السامبا" استعدادا لبطولة "كوبا أمريكا"، لحظة قيام إيفرتون سوزا مهاجم غريميو البرازيلي بتمرير الكرة بين قدمي نيمار.

فلم يكن من الأخير سوى أن جذب زميله الصغير من قميصه ليطرحه أرضا، ثم سار مبتعدا عنه دون أن يبدو عليه أنه فعل ذلك على سبيل المزاح.

وأثار تصرف نيمار غضب الجماهير التي عبرت على مواقع التواصل الاجتماعي عن رفضها لاستهتار اللاعب، خصوصا في وقت يواجه فيه انتقادات حادة من نجوم سابقين ومحللين كرويين في بلاده بسبب تصرفاته غير المسؤولة، للحد الذي طالب فيه البعض باستبعاده من قائمة المنتخب المشارك في كوبا أميركا.

يذكر بأن نيمار شكى من آلام في الركبة قبل نهاية الحصة التدريبية، كما وقام مدرب الفريق تيتي، بوقت سابق بسحب شارة القيادة منه وإعطائها لزميله داني ألفيش.