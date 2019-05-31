محمد صلاح مازحا: هاري كين كان هداف الكرة الإنجليزية قبل قدومي

ظهر اللاعب المصري محمد صلاح، في مقطع فيديو، وهو يتحدث مع جاري لينيكر، نشرته شبكة قنوات "بي تي سبورت" الرياضية، قبل نهائي دوري أبطال أوروبا المقرر إقامته غدا.

وقال صلاح في بداية الفيديو: "استمتعت كثيرًا بتواجدي في ليفربول، حطمت أرقاما قياسية، توجت بالحذاء الذهبي مرتين، لاعب العام".

After two of the greatest Champions League semi-finals in history, the main event closes in 🙌



⚪️ Pochettino

🔴 Klopp

⚪️ Son

🔴 Salah#NoFilterUCL follows the headline acts ahead of Saturday night’s showdown… pic.twitter.com/5pKfgFC3pX — Football on BT Sport (@btsportfootball) May 31, 2019

​وتابع: "لم أنضم لليفربول وأنا أقول سأفوز بكل شيء هنا، لكن في عقلي كنت أقول أريد أن أفوز بشيء ما مع ليفربول، وبالطبع أن أظهر للناس إنهم مخطئون، الناس يتحدثون بدون أسباب، علينا أن نلعب ونستمتع، النقد يعطيني حافز لأثبت لهم إنهم مخطئون وقد فعلت ذلك لعامين حتى الآن".

ورد صلاح ضاحكا على سؤاله حول ما إذا كان يرغب في أن يلعب هاري كين لقاء الغد مع توتنهام، قائلا "لماذا تسألني هذا السؤال"، فيما رد لينيكر: "لأنني إذا كنت لاعبًا لليفربول سأرغب في ألا يلعب هاري كين بالتأكيد".

وأجاب محمد صلاح: "أفضل أن يلعب هاري كين، جميعنا جاهزين للعب، تعلم أن المنافسة تكون جيدة حين تلعب مباريات قمة، هاري كين لاعب جيد وأثبت ذلك لعدة أعوام، هاري كين هداف لفريقه، وللكرة الإنجليزية، قبل قدومي (وانفجر ضاحكًا) لذلك من الجيد أن يتواجد في النهائي، ذلك شيء جيد لعطيني حافزًا".

يشار إلى أن ليفربول يلتقي وتوتنهام في نهائي دوري الأبطال، غدا السبت على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.