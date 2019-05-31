أنطونيو كونتي مديرا فنيا لفريق إنتر ميلان

كشف نادي إنتر ميلان الإيطالي، اليوم الجمعة، أن أنطونيو كونتي المدرب السابق ليوفنتوس وتشيلسي الإنجليزي، سيصبح المدير الفني الجديد للفريق.

وقال ميلان في بيان له "مدرب صاحب عزيمة وطموح، أنطونيو كونتي يبدأ الآن مغامرته مع إنتر ميلان"، بحسب "بي بي سي سبورت".

وجاء الإعلان عن التعاقد مع كونتي بعد يوم واحد من إقالة المدرب السابق لوتشيانو سباليتي في نهاية موسمه الثاني مع الفريق.

وصرح ستيفين تشانغ رئيس إنتر ميلان، أنه "واثق من أن كونتي سيساعدنا على تحقيق أهدافنا وتنفيذ مهامنا الثابتة دائما، وهي جعل الفريق أحد أفضل الأندية على مستوى العالم مجددا".

ومن جانبه قال أنطونيو كونتي، البالغ من العمر 49 عاما: فاصل جديد في حياتي بدأ.

يشار إلى أن إنتر ميلان أنهى الموسم، يوم الأحد الماضي، في المركز الرابع ليتأهل لدوري أبطال أوروبا، وهو هدف حققه سباليتي في العام الماضي، ولكنه فشل في التأهل من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا كما ودع فريقه بطولة الدوري الأوروبي من دور الستة عشر.