مدرب توتنهام: يجب أن نستمتع ونحن نكتب التاريخ أمام ليفربول

تحدث الأرجنتيني، ماوريسيو بوكيتينو، مدرب فريق توتنهام، عن لقاء نهائي دوري أبطال أوروبا الذي يقام غدا في العاصمة الإسبانية مدريد.

ويرى المدرب أن "اختيار التشكيل الذي سيخوض به اللقاء هو أمر صعب للغاية".

بوكيتينو غير متأكد من مشاركة كين أمام ليفربولhttps://t.co/hfIpYujC9b — صحيفة الرياضية (@ariyadhiah) May 31, 2019

وأوضح المدرب أن اختيار الـ11 لاعبا أمر مؤلم بالنسبة له، وأشار بوكيتينو أن الحظ ساند توتنهام خلال البطولة، وأنه غير متأكد من مشاركة هاري كين في النهائي غدا السبت.

وقال بوكيتينو، اليوم الجمعة، إن فريقه يجب أن "يستمتع" لكى يتمكن من "كتابة التاريخ".

بوكيتينو: سننتظر حتى «اللحظة الأخيرة» لإتخاذ قرار مشاركة كاين في النهائي — https://t.co/yixWX06TfI pic.twitter.com/8vCk05XKSf — News Q8 (@_NewsQ8_) May 31, 2019

وستكون هذه المرة الأولى التي يحصل فيها توتنهام على البطولة إن فاز على فريق ليفربول.

وخلا المؤتمر الصحفي الرسمي أكد المدرب: "يجب علينا أن نستمتع لأننا نرغب في كتابة التاريخ ونعلم جيداً أنه يجب أن نفوز غداً لنتمكن من ذلك".

وطالب بوكيتينو اللاعبين بالتفكير في أنفسهم فقط وفي المنافسة.

بوتيتشينو: "مانشستر سيتي وليفربول أفضل فريقين في إنجلترا، وقد قدما عرضاً مذهلاً هذا الموسم، ونحن بدورنا استعدينا للمباراة بالشكل المناسب وبهدوء كبير". #ليفربول_توتنهام pic.twitter.com/tiDYd1Mqb9 — هيدو (@hedoo1982) May 31, 2019

وأكد بوكيتينو أنه يطالب لاعبيه باحترام المنافس ليفربول لأنه فريق كبير.

ووصف مدرب توتنهام مدرب ليفربول يورغن كلوب بالرائع.