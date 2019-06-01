كاف يدعو لاجتماع طارئ يوم 4 يونيو بعد أحداث نهائي أفريقيا (فيديو+صور)

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن عقد اجتماع طارئ بعد أحداث مباراة الترجي والوداد التي أقيمت اليوم في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2019.

وقرر أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي تشكيل لجنة طارئة ستجتمع يوم 4 يونيو / حزيران، لمناقشة القضايا التنظيمية التي حدثت في مباراة الترجي والوداد بنهائي دوري أبطال أفريقيا.

ولعت

عاجل

أحمد أحمد يدعو لإجتماع عاجل يوم ٤ يونيو

للجنة التنفيذيه للكاف بعد احداث نهائى #دوري_أبطال_افريقيا بين#الترجي_الوداد pic.twitter.com/TaD5Wv8oxe — Ahmed Abdou (@AAbdou27) ١ يونيو ٢٠١٩

وتوج الترجي التونسي بطلا لدوري أبطال أفريقيا في مباراته أمام ضيفه الوداد المغربي، في مباراة أقيمت على الملعب الأوليمبي برادس، في لقاء شهد جدلا تحكيميا وتنظيميا كبيرا وتوقف لأكثر من ساعة وربع تقريبا.

وكان الترجي قد افتتح التسجيل يوسف البلايلي في الدقيقة 41 من زمن اللقاء.

هدف ⚽️ يوسف بلايلي يشعل مدرجات ملعب رادس بالأول من تصويبة رائعة 💥



الترجي 1 الوداد 0#CAFCLFinal pic.twitter.com/gEyG1i5Wm9 — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) ٣١ مايو ٢٠١٩



الإتحاد الأفريقي يخفق مرة أخرى.. 😐



إيقاف نهائي #دوري_أبطال_أفريقيا أكثر من 15 دقيقة حتى الآن بسبب مشاكل في استخدام تقنية "الفار"!#CAFCLFinal pic.twitter.com/mXIFNT9Pm5 — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) ٣١ مايو ٢٠١٩ وفي الشوط الثاني، تمكن الوداد من تسجيل هدف، لكن الحكم ألغاه، ووسط اعتراضات لاعبي الفريق المغربي رفض حكم اللقاء، باكاري جاساما الالتجاء إلى تقنية الفيديو "VAR".



وما زالت المباراة متوقفة.. #CAFCLFinal pic.twitter.com/Go7xSkZRi1 — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) ٣١ مايو ٢٠١٩ وبعد فترة اندلعت اشتباكات واعتراضات، بعدما علم لاعبو الوداد وإدارة الفريق المغربي أن تقنية "VAR" معطلة بالأساس منذ بداية المباراة.

ولكن نزل إلى ملعب المباراة رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أحمد أحمد، ورئيسي ناديي الفريقين ورئيسي اتحادين البلدين، في محاولة لحل الأزمة.

نقاشات على أرضية الملعب بحضور رئيس الإتحاد الأفريقي أحمد أحمد..#CAFCLFinal pic.twitter.com/cojEBhAcfK — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) ٣١ مايو ٢٠١٩

ووسط تقارير إعلامية عن عودة تقنية VAR إلى العمل، أعلن حكم المباراة إنهاء المباراة وإعلان الترجي التونسي فائزا وحائزا على اللقب الأفريقي.

صافرة النهاية: سيناريو غريب جدا!



بعد إيقاف المباراة منذ الدقيقة الـ 60 تقريبا لقرابة الساعة بسبب عطل فني في تقنية "الفار"، الترجي يتوج بطلا لـ #دوري_أبطال_أفريقيا للعام الثاني على التوالي بعد انسحاب الوداد 🏆#CAFCLFinal pic.twitter.com/zlrxEUjoGv — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) ١ يونيو ٢٠١٩

وفي النهاية، رفض لاعبو وإداريو فريق الوداد استلام الميداليات الفضية الخاصة بالمركز الثاني.

وبعد اللقاء، تحدث قائد الترجي، خليل شمام، قائلا: "حكم المباراة أكد لنا قبل المباراة أن تقنية VAR متوقفة بسبب خلل تقني، وقلت له أنا وقائد الوداد سنلعب المباراة".

🗣️ خليل شمام قائد الترجي: الحكم أخبرنا بوجود خلل في تقنية الفيديو..من الوارد أن قائد الوداد لا يفهم الإنجليزية والفرنسية pic.twitter.com/lWF2SUpEIh — FilGoal (@FilGoal) ١ يونيو ٢٠١٩

وتابع "لكن بعد فترة قال قائد الوداد للحكم إنه لا يفهم الفرنسية أو الإنجليزية، التي تحدث بها الحكم ولم يكن يدرك أنه يتحدث عن أن تقنية VAR متعطلة".

جدير بالذكر أن الترجي توج بدوري أبطال إفريقيا للعام الثاني تواليًا بعد فوزه باللقب في العام الماضي أمام الأهلي.