بالفيديو... حشود جماهيرية تستقبل الوداد المغربي كأنه فاز بالبطولة

لقي لاعبو فريق الوداد البيضاوي المغربي استقبالا حاشدا لدى عودتهم إلى الدار البيضاء، اليوم السبت، بحسب لقطات نشرها النادي، عقب المباراة المثيرة للجدل في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا في كرة القدم ضد الترجي التونسي.

وفي تصريحات بعد العودة، نفى قائد الفريق عبداللطيف نصير، أن يكون قد أفيد بشكل مسبق من حكم المباراة، بأن جهاز تقنية المساعدة بالفيديو ("في ايه آر") لا يعمل.

وتعادل الفريقان ذهابا الأسبوع الماضي، في الرباط 1-1، وأقيمت مباراة الإياب بينهما الجمعة على الملعب الأولمبي في رادس، لكنها توقفت بعد نحو ساعة على بدايتها إثر احتجاج لاعبي الوداد على إلغاء هدف التعادل الذي سجلوه في الشوط الثاني، ومطالبتهم بالاستعانة بتقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم ("في ايه آر") التي تبين أنها غير شغالة.

وبعد نحو ساعة ونصف ساعة من توقف المباراة، أطلق الحكم الغامبي باكاري جاساما صافرته مانحا اللقب للترجي إثر انسحاب لاعبي الوداد.

"استقبال الأبطال".. جماهير #الوداد_الرياضي تستقبل فريقها بتشجيعات وهتافات حارة pic.twitter.com/aujBUVfMMA — Hespress هسبريس (@hespress) June 1, 2019

وبحسب لقطات نشرها النادي المغربي عبر صفحته على فيسبوك اليوم، حظي لاعبوه باستقبال من عشرات المشجعين على مداخل مطار محمد الخامس، مرددين شعارات "كامبيوني كامبيوني" (أبطال أبطال)، و"إن شاء الله الشامبيونز ليغ"، في إشارة إلى لقب دوري الأبطال.

وحظي نصير باحتفاء مجموعة من المشجعين الذين تزاحموا لعناقه والتقاط صور "سيلفي" معه.

وفي تصريحات لقناة الرياضية المغربية، نفى نصير ما أورده مدرب الترجي معين الشعباني وقائد الفريق خليل شمام، من أن الحكم أبلغ قائدَي الفريقين قبل المباراة بأن نظام "فار" لن يكون متوافرا.

🔴 حطت وبسلام بعثة الوداد الرياضي بمطار محمد الخامس بعد رحلة جوية دامت ساعتين و 20 دقيقة



صورة للجمهور امام المطار pic.twitter.com/OmA4Hkls45 — الكرة المغربية و العالمية 🌍🇲🇦 (@TheMoroccanBall) June 1, 2019

وقال نصير "الحكم لم يعلِمني (بعدم توافر تقنية الفيديو)"، مضيفا "فوجئت بتصريح لاعب فريق الترجي".

وتوقفت المباراة قرابة الدقيقة 60 إثر احتجاج الوداد على إلغاء هدف عادَل به تقدم الترجي في الشوط الأول عبر الجزائري يوسف البلايلي، ومطالبة لاعبيه بالرجوع لتقنية الفيديو التي تبين أنها غير مهيأة، وامتد التوقف نحو 90 دقيقة، شهدت احتكاكا وجيزا بين اللاعبين، ورشقا لأرض الملعب بقوارير المياه من المشجعين، ونزول رئيس الاتحاد القاري أحمد أحمد للتشاور مع مسئولي الناديين، قبل اتخاذ قرار إنهاء المباراة.

وفي بيان فجر السبت، أعلن الاتحاد القاري "كاف" عبر موقعه الالكتروني أنه "على إثر الأحداث التي شهدتها مباراة الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي المغربي قرر رئيس الكاف أحمد أحمد الدعوة إلى اجتماع طارئ للجنة التنفيذية في الرابع من يونيو".