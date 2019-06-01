محمد صلاح أول مصري في التاريخ يسجل هدفا في نهائي دوري أبطال أوروبا

أصبح نجم فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، محمد صلاح، رسميا، هو أول لاعب مصري في التاريخ يسجل هدفا في نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك في المباراة المقامة اليوم ضد توتنهام هوتسبر.

كما أصبح "صلاح" هو ثاني لاعب عربي يحرز هدفا في نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد الجزائري رابح ماجر، الذي قاد فريقه "بورتو" البرتغالي إلى اللقب، بفوز ثمين بهدفين مقابل هدف واحد، وكان ذلك ضد فريق بايرن ميونيخ الألماني.

HISTORY! 🙌



🇪🇬 Salah is the first Egyptian to score in a European Cup final! 👏👏👏#UCLfinal pic.twitter.com/tohh5TklwS — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 1, 2019

ووصلت نتيجة مباراة ليفربول ضد توتنهام هوتسبر حتى الآن إلى هدف واحد مقابل لا شيء لصالح ليفربول، وذلك في الشوط الأول.

ويشهد ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية "مدريد"، مواجهة إنجليزية نارية بين ليفربول مع توتنهام هوتسبر في نهائي دوري أبطال أوروبا.