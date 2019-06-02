تتويج ليفربول بدوري الأبطال يفك "نحس" كلوب

ولازم الحظ السيء يورغن كلوب خلال مسيرته في النهائيات الأوروبية، حيث لم يستطع الفوز خلال محاولاته الأوروبية الثلاث السابقة.
Jürgen Klopp’s managerial record in finals:— Coral (@Coral) ١ يونيو ٢٠١٩
🏆 2012 DFB-Pokal
❌ 2013 Champions League
❌ 2014 DFB-Pokal
❌ 2015 DFB-Pokal
❌ 2016 EFL Cup
❌ 2016 Europa League
❌ 2018 Champions League
🏆 2019 Champions League
The streak is OVER. pic.twitter.com/1LR6BuThKk
وفشل كلوب في التتويج بأي من النهائيات الأوروبية الثلاثة التي لعبها خلال مسيرته التدريبية، حيث خسر مع بوروسيا دورتموند ضد بايرن ميونخ (1-2) في نهائي دوري الأبطال لعام 2013 على ملعب ويمبلي.
وبعد 3 أعوام صعد المدرب الألماني بفريق ليفربول لنهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" إلا أن الصراع انتهى بفوز إشبيلية الإسباني بنتيجة (3-1).
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