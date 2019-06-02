تتويج ليفربول بدوري الأبطال يفك "نحس" كلوب

حقق فوز نادي ليفربول الإنجليزي على نظيره توتنهام بهدفين دون رد، يوم السبت، في نهائي دوري أبطال أوروبا أمنية انتظرها مدربه الألماني يورغن كلوب طويلا.

ولازم الحظ السيء يورغن كلوب خلال مسيرته في النهائيات الأوروبية، حيث لم يستطع الفوز خلال محاولاته الأوروبية الثلاث السابقة.

Jürgen Klopp’s managerial record in finals:



🏆 2012 DFB-Pokal

❌ 2013 Champions League

❌ 2014 DFB-Pokal

❌ 2015 DFB-Pokal

❌ 2016 EFL Cup

❌ 2016 Europa League

❌ 2018 Champions League

🏆 2019 Champions League



The streak is OVER. pic.twitter.com/1LR6BuThKk — Coral (@Coral) ١ يونيو ٢٠١٩

وفشل كلوب في التتويج بأي من النهائيات الأوروبية الثلاثة التي لعبها خلال مسيرته التدريبية، حيث خسر مع بوروسيا دورتموند ضد بايرن ميونخ (1-2) في نهائي دوري الأبطال لعام 2013 على ملعب ويمبلي.

وبعد 3 أعوام صعد المدرب الألماني بفريق ليفربول لنهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" إلا أن الصراع انتهى بفوز إشبيلية الإسباني بنتيجة (3-1).

كما خسر كلوب بنفس النتيجة مع ليفربول أمام ريال مدريد (3-1) في نهائي دوري أبطال أوروبا العام الماضي.

ويعتبر فوز اليوم تتويجا لعمل كلوب الدؤوب خلال الموسم الجاري حيث أنهى الدوري الإنجليزي بفارق نقطة وحيدة عن البطل مانشستر سيتي.