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05:33 02 يونيو/ حزيران 2019
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    تتويج ليفربول بدوري أبطال أوروبا

    25 رقما قياسيا من نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام

    © REUTERS / SERGIO PEREZ
    رياضة
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    حقق نادي ليفربول الإنجليزي بطولة دوري أبطال للمرة السادسة في تاريخه، بعد فوزه على توتنهام في المباراة التي أقيمت على ملعب واندا ميتروبوليتانو بإسبانيا.

    وأحرز محمد صلاح (2) وديفوك أوريجي (87) هدفي الفريق الإنجليزي الأحمر، الذي وضع خلف ظهره خسارته المباراة النهائية الموسم الماضي أمام ريال مدريد 1-3.

    وشهدت مباراة دوري الأبطال أرقاما قياسية كثيرة يستعرضها "سبوتنيك" في التقرير التالي…


    محمد صلاح


    يعد محمد صلاح أول لاعب مصري يسجل هدف في نهائي دوري الأبطال.

    محمد صلاح هو خامس لاعب أفريقي يسجل في نهائي (الكأس الأوروبية/دوري الأبطال)، بعد رابح ماجر (1987 مع بورتو) وصامويل إيتو (2006 و 2009 مع برشلونة) وديدييه دروجبا (2012 مع تشيلسي) وساديو ماني (2018 مع ليفربول).

    هدف محمد صلاح ضد توتنهام (بعد 108 ثوان)، هو ثاني أسرع هدف في نهائي دوري الأبطال، بعد هدف باولو مالديني لميلان ضد ليفربول في 2005 (بعد 50 ثانية).

    يعتبر هدف محمد صلاح ضد توتنهام (بعد 108 ثوان)، هو ثاني أسرع هدف من ركلة جزاء في دوري الأبطال، بعد هدف جوان ميكو لفيردر بريمن ضد باناثينايكوس في 2006 (بعد 100 ثانية).

    محمد صلاح هو ثالث لاعب عربي يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا/الكأس الأوروبية، بعد رابح ماجر (1987) وأشرف حكيمي (2018).


    يورغن كلوب يفك نحسه


    المدرب الألماني يورغن كلوب هو رابع مدرب يحقق لقب دوري أبطال أوروبا / الكأس الأوروبية مع ليفربول، بعد بوب بيزلي وجو فيغن ورافا بينيتيز.

    يورغن كلوب حقق أول ألقابه كمدرب لليفربول، وذلك في النهائي الرابع مع النادي بعدما فشل في النهائيات البطولات الثلاثة الأولى مع الريدز (كأس الرابطة والدوري الأوروبي 2016، دوري الأبطال 2018).

    المدرب الألماني هو أول مدير فني ألماني يحقق لقب مع فريق إنجليزي.

    وكلوب هو ثاني مدرب ألماني يحقق لقب دوري الأبطال مع فريق غير ألماني، بعد يوب هاينكس مع ريال مدريد في 1998.

     

    أليسون "الأخطبوط"

    أليسون هو أول حارس مرمى يحافظ على نظافة شباكه في نهائي دوري أبطال أوروبا منذ جوليو سيزار في 2010، كلاهما من البرازيل وفعلاها في مدريد.

     

    حارس ليفربول هو أكثر حارس مرمى يتصدى لتسديدات في نهائي دوري الأبطال دون أن يتلقى أي هدف منذ تحليل أوبتا لبيانات البطولة في 2003 / 2004 (ثمانية تصديات).


    فان ديك جدار دفاعي


    ولا لاعب تمكن من مراوغة فيرجيل فان دايك في أي من مباريات الهولندي الـ 64 الأخيرة مع ليفربول في جميع البطولات.

    ​ق في موسم من دوري الأبطال، دون أن يتعرض للمراوغة (1080 دقيقة).

    كما اختير الهولندي فيرجيل فان ديك، مدافع ليفربول، كأفضل لاعب في مباراة نهائي دوري الأبطال أمام توتنهام.


    ليفربول يعود بعد 14 عاما


    ليفربول حقق لقب دوري الأبطال/الكأس الأوروبية للمرة السادسة (بعد 1977 و1978 و1981 و1984 و2005)، فقط ريال مدريد الأكثر تتويجا بـ (13) وميلان حصدها (7) حققا اللقب أكثر منه.

    الأندية الإنجليزية التي حققت بطولات أوروبية كبرى منذ رفع الإيقاف الأوروبي عنهم في (1990/1991)، ليفربول عادل رقم مانشستر يونايتد كأكثر فريق إنجليزي تحقيقا للبطولات:

    مانشستر يونايتد (42)، ليفربول (42)، آرسنال (30)، تشيلسي (24)، أستون فيلا (20)، مانشستر سيتي (19)، توتنهام (17)، إيفرتون (15)، نيوكاسل (11)، بلاكبيرن (10).

    ليفربول بسنبة استحواذ (35.4%) هو أول فريق يربح في نهائي دوري أبطال أوروبا على الرغم من استحواذه على الكرة أقل من الخصم، منذ إنتر ميلان ضد بايرن ميونخ في 2010، أيضا ولعب النهائي مدريد.

    نهائي 2019 هو أول نهائي في تاريخ دوري الأبطال لا يشهد أي بطاقة صفراء أو حمراء.


    أوريغي الحاسم


    ديفوك أوريجي سجل من كل تسديداته الثلاثة في دوري الأبطال هذا الموسم.

    وأيضا هو ثاني لاعب بلجيكي يسجل في نهائي دوري أبطال أوروبا / الكأس الأوروبية، بعد يانيك كاراسكو مع أتلتيكو ضد ريال مدريد في 2016.

    ستوريدج المحظوظ

    دانييل ستوريدج هو أول لاعب يحقق لقب دوري الأبطال مع فريقين إنجليزيين (2012 مع تشيلسي و2019 مع ليفربول)، على الرغم من عدم مشاركته في النهائيين.

    توتنهام يخسر بشرف

    هاري كين لمس الكرة 11 مرة فقط خلال الشوط الأول من نهائي دوري أبطال أوروبا الليلة؛  الأقل بين لاعبي توتنهام.

    وتنهام هو سادس فريق على التوالي يخسر في مشاركته الأولى في نهائي دوري الأبطال:(2019 توتنهام، (2008 تشيلسي)، (2006 آرسنال)، (2004 موناكو)، (2002 باير ليفركوزن)، (2000 فالنسيا)، حيث آخر فريق حقق اللقب في مشاركته الأولى في النهائي كان دورتموند في 1997.

    نحس المدربون الأرجنتينيين
    لازم الحظ العاثر المدربين الأرجنتينيين خلال بطولتي الدوري الأوروبي ودوري الأبطال في المباريات النهائية، حيث خسر البطولة آخر 7 مديرين فنيين شاركوا في المباراة النهائية.

    ويعد أبرز هؤلاء المدربين، " 1967 إيلينيو إيريرا، 1974 خوان كارلوس لورينزو2000، إيكتور كوبير 2001، هيكتور كوبر 2014، دييغو سيموني 2014 ، ومرة أخرى دييغو سيموني في 2016، وأخيرا ماوريسيو بوكيتينو في 2019.

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    أهداف مباراة ليفربول وتوتنهام, أرقام قياسية, دوري أبطال أوروبا, ليفربول
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