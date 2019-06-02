بالصور... محمد صلاح يحتفل مع أبو تريكة بدوري أبطال أوروبا

كان نجم فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم "ليفربول" المصري محمد صلاح، حريصا على لقاء اللاعب السابق، محمد أبو تريكة، عقب التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

وقبل انتهاء لقاء قناة "بي إن سبورت" مع "صلاح"، سأل صلاح مراسلها: "هو أبو تريكة فين؟ ليرد عليه المراسل بالإشارة بأن أبو تريكة متواجد مع فريق المحللين".

وأشار مراسل "بي إن سبورتس"، إلى المكان الذي يتواجد فيه أبو تريكة، الذي يعتبره صلاح قدوته ومثله الأعلى.

وشارك محمد أبو تريكة صورا تجمعه بمحمد صلاح في الاستوديو التحليلي للمباراة، التي أقيمت في ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية "مدريد".

ولقيت الصور ردود أفعال كثيرة، إذ أشاد أغلب المعلقين والمتفاعلين مع الصور، بأخلاق صلاح الراقية.

وكتب "أبو تريكة" مع الصور مهنئا محمد صلاح: "‏ألف مبروك يا نجم النجوم اللقب الأوروبي، ننتظر اللقب القاري مع منتخب مصر ومبروك عليك الكرة الذهبية".