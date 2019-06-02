بعد اتهامه بالاغتصاب... نيمار يكشف عن "مراسلات خاصة" (فيديو)

وقال نيمار (27 عاما) في فيديو شاركة عبر حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، وتبلغ مدته 7 دقائق: "أنا متهم بالاغتصاب، إنها كلمة كبيرة، إنها قوية للغاية، ولكن هذا ما حدث، لقد فوجئت بهذا الاتهام، إنه أمر بشع حقا وشيء محزن، لأن أي شخص يعرفني يعلم طبيعة شخصيتي، وأنني لن أفعل شيئا من هذا القبيل"، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.

ثم أظهر نيمار، في الفيديو القصير، سلسلة طويلة من رسائل "وتسآب" المتبادلة بينه وبين المرأة التي اتهمته باغتصابها، وتتضمن صورا فاضحة لها.

وأضاف: "هذه لحظات حميمة، ولكن من الضروري أن أظهرها للعلن، من أجل إثبات عدم حدوث شيء في الحقيقة".

ووفقا للشكوى مقدمة إلى شرطة ساو باولو، وأبلغ عنها موقع "UOL" و"GloboEsporte"، فإن نيمار الذي يعد أغلى لاعب كرة قدم في العالم متهم "باستخدام العنف لممارسة الجنس مع الضحية دون موافقتها".

وتزعم المرأة صاحبة الدعوى القضائية، والتي تعيش في البرازيل، أنها قابلت نيمار عبر "إنستغرام"، وبعد تبادل الرسائل بينهما، دعاها لاعب كرة القدم الشهير لزيارته في باريس في منتصف شهر مايو/أيار.

وتشير مستندات الشرطة إلى أنه عقب التحدث والعناق، أصبح نيمار عدوانيا وتورط في اتصال جنسي ضد إرادة الضحية.

وعادت السيدة بعدها بيومين إلى البرازيل، بدون أن تخبر الشرطة الفرنسية بهذه الواقعة، لأنها كنت مهتزة عاطفيا وخائفة من تسجيل الحقائق في بلد آخر".

كما نفى والد نيمار، وهو وكيل أعماله أيضا، اتهامات الاغتصاب الموجهة إلى ابنه بشكل قاطع، وذلك في مقابلة مع المذيع البرازيلي بانديرانتس.

وقال نيمار سانتوس عن اتهام ابنه: "هذا غير صحيح، فهو لم يرتكب أي جريمة"، بحجة أنه كان ضحية للابتزاز، وقال: "لدينا كل الأدلة وقدمنا ​​بالفعل كل شيء للمحامين".

ووفقا لوالد نيمار، فقد ذهب ابنه والمرأة في موعد غرامي، ولكن نيمار لم يرغب في رؤيتها مرة أخرى، ومنذ ذلك الحين، حاولت المرأة ابتزاز المال من اللاعب وأسرته، على حد قوله.

وقال

"يمكن اتهام ابني بالعديد من الأشياء، لكنني أعرف أي نوع من الرجال هو… من الواضح أن هذا كان فخا".

وأضاف والد نيمار أن رسائل "واتسآب" التي أصدرها اللاعب سوف تبرئه من تهمة الاغتصاب الموجهة إليه.

يشار إلى نجم كرة القدم العالمي، كريستيانو رونالدو، يواجه مزاعم مشابهة، بأنه اغتصب امرأة أمريكية في لاس فيغاس في عام 2009، ولكن نفى لاعب البرتغال ويوفنتوس بشدة هذه الاتهامات.