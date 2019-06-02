اعتراف خطير من رئيس الاتحاد الأفريقي بشأن نهائي دوري الأبطال

واعترف أحمد أحمد لجريدة "المنتخب" المغربية، بأن هدف الوداد أمام الترجي التونسي صحيح.

وأضاف رئيس الكاف "من لا يراه هدفا فليغير من هويته ولا يتابع الكرة، فمن زاويتي أنا ودون أن أكون في حاجة للڤار ولا غيره ظهر لي أنه هدفًا صحيح".

وأكمل "لا أستوعب حتى الآن ما حدث وكيف تم رفض احتساب الهدف، مثل هذه الأشياء تثير بداخلي الشكوك ولم أعد أعرف حقيقة ما الذي يحدث".

وأضاف "اخترنا صفوة الحكام لنهائيات ذات حساسية بالغة، ولكن تكررت نفس الأخطاء بنفس الكيفية وضد نفس الفريق".

وأتم "شخصيًا أعيد وأكرر أمامكم أنا مندهش ومستاء لكل الأشياء التي حدثت في ظرف متسارع، يبدو لي أنه شيء ما ليس على ما يرام، وهذا ضدي".

يذكر أن الترجي التونسي توج بلقب دوري أبطال إفريقيا، بعدما اعتبر الحكم الجامبي باكاري جاساما الوداد منسحبا.