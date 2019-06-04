الخليفي يستعد لشراء ناد إنجليزي

نشرت تقارير صحفية عن إجراء مالكي نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لمحادثات مع ناد إنجليزي بغية شرائه.

فبحسب صحيفة "thesun" البريطانية، فإن رئيس مجلس إدارة شركة قطر للاستثمارات الرياضية، ناصر الخليفي، سيجري مفاوضات مع رئيس نادي ليدز الإنجليزي، أندريا رادريزاني.

وسيناقش الخليفي مع راديزاني والمدير الفني للنادي، الأرجنتيني مارسيلو بيلسا، في العاصمة القطرية الدوحة إمكانية شراء النادي الإنجليزي وتقديم عرض مقنع، بحسب مانشرت "ليكيب" الفرنسية.

يذكر بأن الخليفي كان قد أجرى محادثات لشراء حصة في نادي يوركشاير في وقت سابق من هذا العام.

ومن شأن الصفقة الجديدة في حال تمت الدفع بلاعبي النادي الباريسي الشباب للمشاركة في الدوري الإنجليزي.

هذا ومثل الخليفي أمام الإدعاء الفرنسي، في إطار تحقيقات بشأن شبهات فساد في ملف ترشيح قطر لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى 2019، حسب "يورونيوز".

ووجه القضاء الفرنسي الاتهام أيضا إلى يوسف العبيدي، رئيس مجموعة "بي إن سبورتس" وكذلك الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى لمين دياك.

وتعود القضية إلى شهر مارس/آذار الماضي، حيث ظهرت شكوك بالفساد على هامش ترشيح الدوحة لاستضافة بطولة العالم 2019.