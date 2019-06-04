مشجع وفي...فالنسيا يكرم مشجعا على طريقته الخاصة (صور)

قام نادي فالنسيا الإسباني بكرة القدم، بتكريم مشجع وفيّ على طريقته الخاصة.

النادي الإسباني قام بتكريم، فيسينتي أباريسيو، على طريقته الخاصة، حيث قام بوضع تمثال له في المقعد الذي لطالما جلس عليه في ملعب النادي ليؤازر فريقه المفضل.

أباريسيو الذي واظب على حضور مباريات فريقه المفضل على أرضية ملعبه "ميستايا"، من خلال شرائه لبطاقة موسمية تسمح له بحضور جميع مباريات فالنسيا على أرضه، كان قد أصيب بالعمى بسبب مشاكل في الشبكية.

Mestalla Stadium home to Valencia. The statue is dedicated to a super fan who passed away 2 years ago, he held a season ticket for years before he became blind. Despite going blind in his 50's the loyal fan still retained his season ticket & attended games to hear the atmosphere. pic.twitter.com/ZSeT1bywFy — Keepitonthedeck (@Keepitonthedeck) ٣ يونيو ٢٠١٩

وبعد فقدانه للبصر أصر أباريسيو على الحضور إلى أرضية الملعب والجلوس في مكانه المفضل.

ووفاة المنية أباريسيو قبل عامين، ليقوم النادي الإسباني بتكريم مشجعه الوفي وإقامة تمثال له في المكان الذي لطالما شاهد مباريات فريقه منه، حيث فضل الجلوس دائما في المقعد رقم 164 من الصف الـ15.

Vicente Navarro Aparicio was a Valencia season ticket holder. He'd watch every home game… even when he turned blind, he kept going to the Mestalla Stadium to support his team.



Now, in seat 164 of row 15 in the Tribuna Central section sits this statue in honour of Vicente ❤ pic.twitter.com/8SHW4fr57x — Match of the Day (@BBCMOTD) ٣ يونيو ٢٠١٩

ليصرح مسؤولو النادي بأن أباريسيو سيكون حاضرا في كل المباريات ولن يغيب أبدا.