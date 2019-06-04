محمد صلاح ورفاقه يحققون لفريق ليفربول الرقم الأول في التاريخ

تمكن محمد صلاح ورفاقه من تحقيق رقم لفريق ليفربول وصفته وكالات وتقارير إخبارية بأنه الأول في تاريخ كرة القدم العالمية.

ونشرت وكالة "بلومبرغ" الإخبارية الأمريكية تقريرا، أشارت فيه إلى فوز ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا، مكنه من تحقيق رقم هو الأول في تاريخ كرة القدم.

وأوضحت أن ليفربول تمكن من تحقيق عوائد بث تلفزيوني وصلت لأول مرة في التاريخ إلى 350 مليون دولار أمريكي، أي أكثر من 251 مليون جنيه إسترليني، وهو أكثر مما حققته ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين ومانشستر يونايتد الإنجليزي في سنوات سابقة في موسم واحد.

ورغم أن تلك الأرقام غير رسمية، إلا أن "بلومبرغ" أشارت إلى أنها حصلت عليها من مصادرها داخل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ورفض مسؤولو "ليفربول" التعليق، لصحيفة "إيريش تايمز" الأيرلندية على تلك التقارير.

وكان نادي ليفربول الإنجليزي قد حصد بطولة دوري أبطال للمرة السادسة في تاريخه، بعد فوزه على توتنهام في المباراة التي أقيمت على ملعب واندا ميتروبوليتانو بإسبانيا.

Liverpool FC, fresh off its Champions League win, will become the first global football team to rake in $316 million in a season from broadcast income pic.twitter.com/Bm3Kv8Xaeo — TicToc by Bloomberg (@tictoc) June 4, 2019

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وأحرز محمد صلاح في الدقيقة الثانية وديفوك أوريجي في الدقيقة 87 من زمن اللقاء هدفي الفريق الإنجليزي الأحمر، الذي وضع خلف ظهره خسارته المباراة النهائية الموسم الماضي أمام ريال مدريد 1-3.

وأحرز محمد صلاح ثاني أسرع هدف في نهائي دوري الأبطال بعدما نفذ ركلة جزاء في الدقيقة الثانية.