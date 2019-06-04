محمد صلاح ورفاقه يحققون لفريق ليفربول الرقم الأول في التاريخ

ونشرت وكالة "بلومبرغ" الإخبارية الأمريكية تقريرا، أشارت فيه إلى فوز ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا، مكنه من تحقيق رقم هو الأول في تاريخ كرة القدم.
ورغم أن تلك الأرقام غير رسمية، إلا أن "بلومبرغ" أشارت إلى أنها حصلت عليها من مصادرها داخل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
ورفض مسؤولو "ليفربول" التعليق، لصحيفة "إيريش تايمز" الأيرلندية على تلك التقارير.
وكان نادي ليفربول الإنجليزي قد حصد بطولة دوري أبطال للمرة السادسة في تاريخه، بعد فوزه على توتنهام في المباراة التي أقيمت على ملعب واندا ميتروبوليتانو بإسبانيا.
Liverpool FC, fresh off its Champions League win, will become the first global football team to rake in $316 million in a season from broadcast income pic.twitter.com/Bm3Kv8Xaeo— TicToc by Bloomberg (@tictoc) June 4, 2019
وأحرز محمد صلاح في الدقيقة الثانية وديفوك أوريجي في الدقيقة 87 من زمن اللقاء هدفي الفريق الإنجليزي الأحمر، الذي وضع خلف ظهره خسارته المباراة النهائية الموسم الماضي أمام ريال مدريد 1-3.
وأحرز محمد صلاح ثاني أسرع هدف في نهائي دوري الأبطال بعدما نفذ ركلة جزاء في الدقيقة الثانية.
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