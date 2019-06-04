سان جيرمان يريد ضم نجم برشلونة على طريقة مبابي

يرغب باريس سان جيرمان الفرنسي، في التعاقد مع نجم برشلونة، البرازيلي فيليب كوتينيو، غير المرغوب به من قبل الجماهير في الكامب نو لتراجع مستواه بشكل كبير.

فبحسب صحيفة "دايلي ميل" البريطانية فإن النادي الباريسي يخطط لبيع الأوروغواياني إدينسون كافاني والظهير الأيمن البلجيكي توماس مونييه، من أجل التعاقد مع كوتينيو.

وأضافت أن النادي الباريسي وضع خطة التعاقد مع كوتينيو، بصيغة الإعارة مع خيار الشراء في الصيف المقبل، ولم يتحدد بعد ما إذا باريس سيعرض أن يكون خيار الشراء في المستقبل بشكل إلزامي أم اختياري.

وتشبه الطريقة التي يرغب فيها النادي الباريسي بالتعاقد مع كوتينيو، تلك الطريقة التي جلب فيها الفرنسي كيليان مبابي والذي انضم معارا من موناكو قبل أن يشتريه باريس بشكل ملزم.

وشارك كوتينيو مع برشلونة في 54 مباراة هذا الموسم في مختلف المسابقات، حيث سجل 11 هدفا، وصنع 5 أخرى، وتخطت قيمة صفقة شرائه الـ 150 مليون يورو.