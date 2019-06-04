ريال مدريد يتعاقد رسميا مع وحش الشباك الصربي

فبحسب صحيفة "Marca" الإسبانية سيدفع ريال مدريد 60 مليون يورو مقابل ضم يوفيتش لمدة 6 سنوات تنتهي في صيف عام 2025، وسيحصل نادي بنفيكا البرتغالي على 30 في المئة من هذا المبلغ، بموجب العقد الموقع بينه وبين النادي الألماني، الذي كان قد ضم اللاعب في بداية موسم 2017/ 2018 على سبيل الإعارة قبل أن ينجح في ضمه بشكل نهائي قبل بداية الموسم المنتهي.

ويعد يوفيتش صاحب الـ21 عاماً، أحد المهاجمين الواعدين في كرة القدم الأوروبية، حيث سجل مع إينتراخت فرانكفورت 27 هدفا الموسم الماضي وصنع 7 أخرى من إجمالي 48 مباراة، كما توج بلقب الهداف مع الفرق التي لعب لها منذ بدأ مسيرته الاحترافية وهي بنفيكا البرتغالي وريد ستار الصربي الذي بدأ فيه مشواره الكروي، مما دعا البعض لوصفه بلقب "وحش الشباك".