زوجة مدرب ليفربول تتسلق صندوق قمامة لتحية زوجها والنادي يعلق (صور)

حرص مشجعو نادي ليفربول الإنجليزي على استقبال لاعبي فريقهم بشوارع المدينة والمشاركة في المسيرة الاحتفالية للفريق مع كأس دوري أبطال أوروبا.

تصدر مشهد زوجة المدرب الألماني، يورغن كلوب، وهي تستقبل الفريق والاحتفال معه في شوارع المدينة، مشاهد الاحتفالية التاريخية.

أولا ساندوك زوجة المدرب كلوب، لم تفوت هذه اللحظة التاريخية لتهنئة زوجها الذي كان على متن باص مخصص للاحتفالية جاب شوارع المدينة، لتقوم بالصعود فوق صندوق قمامة ضخم في أحد شوارع مدينة ليفربول لتحية زوجها.

Jurgen Klopp's wife standing on a bin in heels doing the Bill Shankly post during the parade yesterday. Quality. #weliveLFC #LiverpoolFC #YNWA #LFC pic.twitter.com/dAWbi8QCMK — Anfield Shop (@AnfieldShop) ٣ يونيو ٢٠١٩

ورصدت حسابات مواقع التواصل، ساندروك، وهي تقف فوق صندوق القمامة الذي تسلقته، وترفع يدها عاليا لتحية زوجها الذي بدا في الجانب الآخر من الصورة داخل الحافلة المكشوفة مع اللاعبين، بينما ترتدي حذاء عالي الكعب.

Jurgen klopp s wife celebrating and klopp celebrating back to her

I like it ☺#lfc pic.twitter.com/NsujINJdqJ — YNWA @LFC (@the_8th_warrior) ٣ يونيو ٢٠١٩

ولاقت الصورة التي انتشرت على نطاق واسع بين حسابات النادي الرسمية وغير الرسمية بجانب حسابات المشجعين استحسانا كبيرا.

ليعلق الحساب الرسمي للفريق الإنجليزي على هذه الصورة على طريقته الخاصة، قائلا: "في المرة القادمة دعها تستقل الحافلة معك يا يورغن".

Get her on the bus next time, Jurgen 😉https://t.co/b5yqFG0c8j — Liverpool FC News (@LivEchoLFC) ٣ يونيو ٢٠١٩

ونظم نادي ليفربول، عصر الأحد الماضي، مسيرة احتفالية لفريق الكرة الفائز بدوري أبطال أوروبا مساء السبت الماضي، عقب تغلبه على مواطنه توتنهام بهدفين نظيفين في المباراة النهائية.

يذكر أن ساندروك هي الزوجة الثانية للمدرب الألماني وقد تزوجا عام 2005، بعدما التقيا في إحدى الحانات خلال مهرجان "أكتوبر فيست" في ألمانيا، وتعمل الزوجة في مجال الكتابة للأطفال وشؤون المجتمع.