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16:36 06 يونيو/ حزيران 2019
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    أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم

    بعد يوم من قرار إعادة نهائي دوري أبطال أفريقيا... إلقاء القبض على رئيس الكاف

    © AP Photo / Abdeljalil Bounhar
    رياضة
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    قالت تقارير صحفية فرنسية إن قوات الشرطة الفرنسية ألقت القبض على أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بسبب اتهامات بفساد مالي.

    وجاء ذلك القرار، بعد يوم واحد من قرار مثير للجدل من الكاف بإعادة نهائي دوري أبطال أفريقي بين الترجي التونسي والوداد المغربي في ملعب محايد، سيتم تحديده عقب بطولة الأمم الأفريقية المقامة في مصر يونيو/حزيران الجاري.

    نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الوداد المغربي والترجي التونسي، 31 مايو/أيار 2019
    © REUTERS / ZOUBEIR SOUISSI
    رسميا... إعادة مباراة الترجي والوداد على أرض محايدة بعد كأس الأمم الأفريقية
    ونشرت صحيفة "جون أفريك" الفرنسي أنه تم إلقاء القبض على أحمد أحمد في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا في فندق إقامته بالعاصمة الفرنسية "باريس".

    ولكن سبب إلقاء القبض عليه ليس له علاقة بقرار "الكاف" المتعلق بنهائي دوري أبطال أفريقيا، بل بسبب اتهامات فساد مالي في تعاقد "الكاف" مع شركة "بوما" للمعدات الرياضية.

    وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أنه تم توقيف رئيس الكاف، من قبل إدارة مكافحة الفساد الجرائم المالية والضريبية.

    وتتهم الإدارة أحمد أحمد بتفضيل عرض شركة "بوما" على شركة فرنسية أخرى كانت ستقدم مقابل مادي أكبر، لكن يبدو أن هناك شبهة فساد في عملية الاختيار، وفقا للصحيفة الفرنسية.

    وأشارت الصحيفة إلى أن الإدارة فتحت التحقيق، بعد رسالة من الأمين العام السابق للكاف، عمرو فهمي، إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أشار فيها إلى أن رئيس الكاف طالبه بدفع نحو 20 ألف دولار لحسابات رؤساء بعض اتحادات كرة القدم الأفريقية، من دون سبب واضح.

    كما اتهم فهمي، أحمد أحمد بدفع بتكليف خزانة الاتحاد الإفريقي 830 ألف دولار أخرى، من خلال طلب بعض الخدمات من شركة فرنسية، من دون تحديد طبيعة تلك المهام أيضا.

    وكشفت الصحيفة الفرنسية أن هناك شبهة فساد حول هذه الصفقة نظرًا للصداقة، التي تربط بين أحمد أحمد ورئيس الشركة الفرنسية.

    من جانبها، علقت "الفيفا" على تلك الأنباء، بقولها في بيان نقلته وكالة "رويترز": "لا نعرف تفاصيل حول هذا التحقيق لذا لا يمكننا التعليق على الأمر بشكل دقيق". 

    لكن أكد الاتحاد الدولي في بيانه أنه علم باستجواب رئيس الكاف من قبل الشرطة الفرنسية، بسبب إدعاءات فساد مالي.

    ويزور رئيس الكاف، باريس، لحضور مؤتمر الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي أعيد فيه انتخاب جياني إينفانتيو لفترة ولاية ثانية في رئاسة الفيفا.

    وشهدت هذه المباراة أحداثا مؤسفة بسبب عدم احتساب هدف صحيح لنادي الوداد، وتعطل تقنية الفيديو ما أدى لعدم استكمالها، وإعلان تتويج الفريق التونسي بطلا.

    وقال رئيس الاتحاد أحمد أحمد في تصريحات تلفزيوينة إنه تعرض للتهديد من جانب حمدي المدب رئيس نادي الترجي الرياضي، خلال فترة توقف المباراة.

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