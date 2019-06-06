ميسي يتعرض للسخرية من أقرب الناس

وسخر نجل ليونيل ميسي ، من والده أثناء لعبهما في المنزل قائلا " أنا من مدينة ليفربول الذي هزمك، أنت برشلونة وأنا ليفربول". وفقا لموقع " rambler ".

وفي وقت سابق قال ميسي إنه لا يزال يتعافى من آثار الخروج المفاجئ من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول.

وحقق ليفربول انتصارا تاريخيا بنتيجة (4-0) على ضيفه برشلونة، في معقل الريدز "آنفيلد"، ليؤمن عبوره لنهائي دوري أبطال أوروبا والفوز بالبطولة.