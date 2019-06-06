المنتخب السوري يخسر بخماسية نظيفة أمام المنتخب الإيراني بمباراة ودية (فيديو)

خسر المنتخب الوطني السوري في كرة القدم للرجال أمام المنتخب الإيراني اليوم الخميس بخماسية نظيفة ضمن لقاء ودي في إطار برنامج التحضير لتصفيات كأس آسيا وكأس العالم في أيلول المقبل.

تلقى المنتخب السوري للرجال بكرة القدم اليوم الخميس خسارة ثقيلة أمام المنتخب الإيراني الأول بقارق خمسة أهداف مقابل لا شيء في مباراة ودية بالرغم من تواجد النجوم الرئيسيين في البعثة.

وظهر أداء المنتخب السوري ضعيفا في المباراة في الوقت الذي تتطلب بطولتي آسيا وكأس العالم مستوى يمكن الفريق من الفوز على منتخبات مثل إيران وكوريا الجنوبية واليابان.

وبمجرد انتهاء المباراة ضجت صفحات وسائل التواصل الاجتماعي السورية بانتقادات واسعة على أداء المنتخب وأداء اتحاد كرة القدم السوري مذكرة بخسارات المنتخب في كأس آسيا في الإمارات في شهر يناير/كانون الثاني من العام الحالي حيث نال المركز الأخير في مجموعته بعد كل من الأردن وأستراليا وفلسطين من دون أن يحقق سوى التعادل السلبي مع المنتخب الفلسطيني بالرغم من امتلاكه لأفضل النجوم في آسيا مثل عمر السومة وعمر خريبين ولاعبين في الدوري الأوروبي للمحترفين.