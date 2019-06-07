بالصور... أول ظهور لرئيس "كاف" عقب القبض عليه في باريس

ظهر رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أحمد أحمد، برفقة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا 2019، هاني أبو ريدة في مقر إقامته بباريس، عقب الأنباء التي تداولت عن القبض عليه.

ونشرت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة المصري على موقع "فيسبوك"، صورا لأحمد أحمد برفقة رئيس الاتحاد المصري، خلال اجتماع يوم الخميس، بمقر إقامته في باريس، وعدد من المسئولين بالاتحاد الأفريقي.

وناقش الاجتماع استعراض آخر الاستعدادات الخاصة بتنظيم البطولة التي تنطلق في مصر يوم 21 يونيو / حزيران الحالي، وذلك على هامش اجتماعات الاتحادين الدولي والأفريقي التي عقدت هناك بمناسبة إقامة كأس العالم للسيدات، وإعادة انتخاب جياني أنفانتينو رئيسا للفيفا.

وأكدت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم، أن هذا الاجتماع جاء عقب انتهاء رئيس الاتحاد الأفريقي من الإدلاء بأقواله أمام جهات التحقيق الفرنسية في الشكوى المقدمة ضده.

ونشرت صحيفة "جون أفريك" الفرنسي أنه تم إلقاء القبض على أحمد أحمد في تمام الساعة الثامنة والنصف صباح الخميس في فندق إقامته بالعاصمة الفرنسية "باريس".

ولكن سبب إلقاء القبض عليه ليس له علاقة بقرار "الكاف" المتعلق بنهائي دوري أبطال أفريقيا، بل بسبب اتهامات فساد مالي في تعاقد "الكاف" مع شركة "بوما" للمعدات الرياضية.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أنه تم توقيف رئيس الكاف، من قبل إدارة مكافحة الفساد الجرائم المالية والضريبية.

وتتهم الإدارة أحمد أحمد بتفضيل عرض شركة "بوما" على شركة فرنسية أخرى كانت ستقدم مقابل مادي أكبر، لكن يبدو أن هناك شبهة فساد في عملية الاختيار، وفقا للصحيفة الفرنسية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإدارة فتحت التحقيق، بعد رسالة من الأمين العام السابق للكاف، عمرو فهمي، إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أشار فيها إلى أن رئيس الكاف طالبه بدفع نحو 20 ألف دولار لحسابات رؤساء بعض اتحادات كرة القدم الأفريقية، من دون سبب واضح.

[Exclusif] #Football: Ahmad Ahmad, le président de la #CAF, interpellé à Parishttps://t.co/SsNEr81oCv — Jeune Afrique (@jeune_afrique) ٦ يونيو ٢٠١٩

كما اتهم فهمي، أحمد أحمد بدفع بتكليف خزانة الاتحاد الإفريقي 830 ألف دولار أخرى، من خلال طلب بعض الخدمات من شركة فرنسية، من دون تحديد طبيعة تلك المهام أيضا.

وكشفت الصحيفة الفرنسية أن هناك شبهة فساد حول هذه الصفقة نظرًا للصداقة، التي تربط بين أحمد أحمد ورئيس الشركة الفرنسية.



Official @FIFAcom statement on CAF President Ahmad Ahmad's arrest!!



👇🏼👇🏼👇🏼 pic.twitter.com/XEQ3S34ZM5 — robertmarawa (@robertmarawa) ٦ يونيو ٢٠١٩

من جانبها، علقت "الفيفا" على تلك الأنباء، بقولها في بيان نقلته وكالة "رويترز": "لا نعرف تفاصيل حول هذا التحقيق لذا لا يمكننا التعليق على الأمر بشكل دقيق".

لكن أكد الاتحاد الدولي في بيانه أنه علم باستجواب رئيس الكاف من قبل الشرطة الفرنسية، بسبب إدعاءات فساد مالي.

ويزور رئيس الكاف، باريس، لحضور مؤتمر الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي أعيد فيه انتخاب جياني إينفانتيو لفترة ولاية ثانية في رئاسة الفيفا.