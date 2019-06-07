رسميا... نيمار خارج "كوبا أمريكا" 2019

وقال الاتحاد البرازيلي، في بيان، عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، إنه تم استدعاء ويليان للمشاركة في كوبا أمريكا، بعد استبعاد نيمار في مباراة البرازيل وقطر قبل أيام.
وأضاف: "وفقا لما تحدده قواعد المسابقة، أرسل الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إلى "كونيمبول" التقارير التي تشير إلى إصابة نيمار.
Willian está convocado para a #SeleçãoBrasileira que disputará a Copa América. 🇧🇷⚽— CBF Futebol (@CBF_Futebol) June 7, 2019
Ele ocupará a vaga de Neymar Jr., desconvocado após amistoso contra o Catar.
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وكان الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أعلن، أمس الخميس، أن النجم نيمار سيغيب عن بطولة كوبا أمريكا بعد تعرضه لإصابة خطيرة في الكاحل.
وتعرض النجم البرازيلي لإصابة في الكاحل خلال المباراة الودية أمام قطر، حيث ترك الملعب في الدقيقة 17 وذهب مباشرة إلى غرفة الملابس مع وضع الثلج حول كاحله الأيمن.
وقال التلفزيون البرازيلي إن نيمار نقل إلى مستشفى للخضوع لكشف بالأشعة وتحديد خطورة الإصابة قبل 9 أيام من مباراة بوليفيا في افتتاح كوبا أمريكا.
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