رسميا... هازارد في ريال مدريد بمقابل 100 مليون يورو

وذكرت وسائل إعلام إسبانية، أن ريال مدريد دفع لتشيلسي 100 مليون يورو (113.34 مليون دولار) مقابل الحصول على خدمات اللاعب الدولي البلجيكي الذي كان يحق له الانتقال مجانا في يونيو/حزيران 2020، وفقا لرويترز.

​ويستمر تعاقد هازارد مع ريال مدريد حتى عام 2024.

وتمكن فريق ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية من التوقيع مع البرازيلي إيدير ميليتاو من صفوف فريق بورتو البرتغالي لدعم الخط الخلفي، من ثم استهلت الإدارة دعم الهجوم بجلب الصربي الشاب لوكا يوفيتش لاعب فريق آينتراخت فرانكفورت.

ودع نجم تشيلسي الإنجليزي، إيدن هازارد جماهير البلوز عقب الفوز بنهائي بطولة اليوروبا ليغ، على أرسنال برباعية مقابل هدف، مساء الأربعاء 29 مايو / أيار، في المباراة التي أقيمت على الملعب الأولمبي بباكو عاصمة أذربيجان.

واستطاع هازارد أن يشارك في 3 أهداف خلال المباراة، حيث سجل هدفين وصنع آخر في رباعية تشيلسي ضد الجانرز.

و تشيلسي هو أول فريق يتوج بطلا لبطولة أوروبية دون أن يخسر أي مباراة طوال الموسم (ربح 12 وتعادل 3)، منذ مانشستر يونايتد في دوري الأبطال موسم 2007 / 2008.

وقال هازارد في حديثه لوسائل الإعلام، " "أعتقد أنه وداع، لكنك في كرة القدم لا تعرف أبدا"، وفقا لصحيفة "ذا صن".

Tuesday: Real Madrid sign Luka Jović for £58m



Friday: Real Madrid sign Eden Hazard for £88m



Zinedine Zidane is not hanging about. pic.twitter.com/WQODgAT7b3 — Squawka News (@SquawkaNews) June 7, 2019

وتمكن هازارد من تسجيل 21 هدفا في كل المسابقات في موسم واحد، لأول مرة في مسيرته بنادي تشيلسي.

ويعتبر النجم البلجيكي صاحب الرقم القياسي من بين لاعبي البريميرليج في عدد التمريرات الحاسمة، التي صنعها في كل المنافسات هذا الموسم، برصيد 17 تمريرة حاسمة، بعدما صنع الهدف الثاني في لقاء الليلة للإسباني بيدرو رودريجيز، وفقا لشبكة "سكواكا" للإحصائيات.

وشارك هازارد في 38 هدفا بمختلف المسابقات في موسم (2018/2019)، بعدما أحرز 21 هدفا وساهم بصناعة 17.