الأسترالية أشلي بارتي تحرز لقب فردي السيدات ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس

وبذلك الفوز، تصبح "بارتي" هي أول لاعبة استرالية تحصد لقب فرنسا المفتوحة للتنس في 46 عاما، وفقا لرويترز.

وانضمت أشلي بارتي، المصنفة الثامنة في البطولة، إلى مارغريت كورت (1969 و1970 و1973) وإيفون جولاغونج-كاولي (1971) في قائمة اللاعبات الاستراليات، اللاتي حصدن لقب الفردي في رولان جاروس في عصر الاحتراف.

وتقدمت بارتي 4-صفر إذ حسمت المجموعة الأولى لصالحها بسهولة مستفيدة من أخطاء فوندروسوفا، البالغ عمرها 19 عاما، المبكرة.

Written into tennis history 📚



Ash Barty picks up her first Grand Slam singles title after defeating Vondrousova 6-1, 6-3 in the French Open final.@ashbar96 | #RG19 pic.twitter.com/ylomemUxuJ — US Open Tennis (@usopen) June 8, 2019

وكانت فوندروسوفا، التي كانت تأمل في أن تكون أول شابة ترفع كأس سوزان لينجلن منذ إيفا مايولي في 1997، أفضل في المجموعة الثانية لكن بارتي واصلت سيطرتها.