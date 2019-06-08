رسميا الفيفا يقر 9 تعديلات جديدة على قانون كرة القدم

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" برئاسة جياني إنفانتينو، اليوم السبت، عن بعض التعديلات في قوانين اللعبة كان أبرزها حول لمسة اليد والاحتفال بالأهداف.

أقر الاتحاد الدولي بكرة القدم "فيفا" اليوم السبت 9 تعديلات جديدة في قوانين اللعبة، أبرزها حول طريقة الاحتفال بالأهداف ولمسة اليد.

وجائت كالتالي بحسب مانشرت على موقع الاتحاد:

أولا: إسقاط الكرة

إذا تم إيقاف الكرة داخل منطقة الجزاء فإن الإسقاط سيكون لحارس المرمى فقط، وإذا تم إيقافها خارج منطقة الجزاء فإن الإسقاط سيكون للاعب واحد وهو آخر من لمس الكرة قبل إيقافها.



ثانيا: الأخطاء

لن يسمح للاعبي الفريق بالوقف بحائط الصد مع لاعبي الخصم عند الأخطاء بشكل قريب وواضح، وإذا وقف بجانبهم ونفذ الخطأ فيعتبر خطأ معاكسا.

وقوف لاعبي الفريق مع لاعبي الخصم بالأخطاء ليس له فائدة ويتسببون بإضاعة الوقت والاحتكاكات.



ثالثا: عقوبات الاحتفال بالهدف

العقوبة التي تصدر من الحكم بعد الاحتفال غير القانوني (مثل نزع القميص) وتم إلغاء الهدف، فإن العقوبة تبقى ولا تزال.



رابعا: ركله المرمى

السماح للاعب باستقبال الكرة من حارسه حتى وإن كان اللاعب داخل منطقة الجزاء، الأمر الذي سيساعد على سرعة اللعب.



خامسا: قرعة الحكم © REUTERS / Arnd Wiegmann 32 منتخبا وليس 48... "فيفا" يحسم جدل مشاركة دول مجاورة لقطر في تنظيم كأس العالم

الفريق الذي يفوز بالقرعة له الحق في اختيار لعب ركلة البداية أو المرمى الذي يهاجم عليه (سابقا إذا فاز بالقرعة يختار المرمى الذي يهاجم عليه).



سادسا: التبديلات

عندما يتم تغيير لاعب فعليه مغادرة الملعب من أقرب خط خروج له من الملعب، لتفادي إضاعة الوقت.



سابعا: ضربات الجزاء

يمكن لمنفذ ضربة الجزاء الحصول على علاج أو تقييم سريع من الطاقم الطبي قبل التنفيذ.

غير مسموح لحارس المرمى لمس العارضة أو الشباك ويجب أن يضع على الأقل جزء من قدم واحدة على خط المرمى عند تنفيذ ضربة الجزاء.



ثامنا: لمسة اليد

أي لمسة يد تعتبر خطأ حتى ولو لم تكن بشكل متعمد.



تاسعا: الإنذارات

إذا قرر الحكم إشهار بطاقة صفراء أو حمراء لكن الفريق الآخر قام بصنع فرصة تسجيل فيمكن للحكم تأجيل إشهار البطاقة حتى نهاية الهجمة.

سابقا إذا قرر إشهار بطاقة حمراء الحكم يوقف المباراة.