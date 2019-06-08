رونالدو يوقف حافلة منتخب بلاده لأجل طفل (فيديو)

قام نجم المنتخب البرتغالي ونادي يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو، بخطوة نالت إعجاب الكثيرين من متابعي كرة القدم حول العالم.

نشر موقع "غول" الرسمي، مقطعا مصورا للنجم البرتغالي رفقة طفل، قام بالصعود لحافلة المنتخب البرتغالي بعدما توقفت بطلب من رونالدو.

الطفل الذي ارتسمت على وجهه ملامح الفرح والتي بادلها النجم البرتغالي بعفوية مطلقة، قام بإلتقاط الصور مع الطفل الذي ظهر حاملا بيده ورقة كتب عليها اسم النجم البرتغالي.

شئت أم أبيت.. هذه المواقف تجعلنا نقدر ونحترم اللاعب أكثر وأكثر 🙏



⭕️ بعد انتهاء آخر حصة تدريبية للمنتخب البرتغالي، رونالدو يوقف حافلة الفريق من أجل طفل يرفع لافتة يطلب من كريستيانو أن يعانقه



دقائق قليلة وصورة لم تكلف كريستيانو شيئًا لكنها ستبقى محفورة في ذاكرة هذا الطفل ❤️ pic.twitter.com/oxTYr0rTAw — جول العربي — Goal (@GoalAR) ٨ يونيو ٢٠١٩

يذكر بأن الحافلة كانت تقل لاعبي المنتخب البرتغالي بعد نهاية الحصة التدريبية، ليطلب رونالدو بإيقاف الحافلة.

هذا ويستعد المنتخب البرتغالي لمواجهة نظيره الهولندي غدا الأحد 9 يونيو/حزيران، في نهائي دوري الأمم الأوروبية.