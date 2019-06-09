بالفيديو... أهداف مباراة فرنسا وتركيا (0-2) في تصفيات أمم أوروبا 2020

بدأت تركيا المباراة بقوة وسجلت الهدف الأول في الدقيقة 30 عن طريق ضربة رأس من كان أيهان، بعد ركلة حرة نفذها زميله جنكيز أوندر داخل منطقة الجزاء.
وأضاف أوندر الهدف الثاني في الدقيقة 40 بعدما وضع الكرة في شباك الحارس هوجو لوريس، مستفيدا من سباق سرعة ناحية الجناح الأيمن.
هدف ⚽️ كان أيهان يهز شباك أبطال العالم بهدفه الثاني في التصفيات الأوروبية!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) June 8, 2019
تركيا 1 فرنسا 0#EURO2020 pic.twitter.com/RIDK2EiKTv
وضغطت فرنسا في الشوط الثاني لكنها أهدرت عدة فرص للتسجيل وسط دفاع قوي أيضا من تركيا وتألق الحارس ميرت جونوك.
#تركيا_فرنسا— صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD314) June 8, 2019
هدددددددددددددددددددددددد تركيـا الثاني " إندير " @i7S8R_ via pic.twitter.com/cvrZ0AUJcv
وأهدر بوراك يلمظ فرصة تعزيز تقدم تركيا، إذ انفرد بمرمى الحارس لوريس قبل أن يسدد بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 85.
أهداف مباراة منتخب #تركيا مع منتخب فرنسا في إطار تصفيات أمم أوروبا والتي انتهت بفوز المنتخب التركي 0:2— تركش يمن 🇾🇪 (@turkishyemen) June 8, 2019
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وفي منافسات بالمجموعة ذاتها فازت أيسلندا 1-صفر على ضيفتها ألبانيا وتفوقت مولدوفا على أرضها بالنتيجة ذاتها على أندورا.
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