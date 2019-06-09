بالفيديو... أهداف مباراة فرنسا وتركيا (0-2) في تصفيات أمم أوروبا 2020

خسر منتخب فرنسا من مضيفه التركي بهدفين دون رد، في تصفيات بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم م تركيا، التي انتزعت صدارة المجموعة الثامنة يوم السبت.

بدأت تركيا المباراة بقوة وسجلت الهدف الأول في الدقيقة 30 عن طريق ضربة رأس من كان أيهان، بعد ركلة حرة نفذها زميله جنكيز أوندر داخل منطقة الجزاء.

وأضاف أوندر الهدف الثاني في الدقيقة 40 بعدما وضع الكرة في شباك الحارس هوجو لوريس، مستفيدا من سباق سرعة ناحية الجناح الأيمن.

هدف ⚽️ كان أيهان يهز شباك أبطال العالم بهدفه الثاني في التصفيات الأوروبية!



تركيا 1 فرنسا 0#EURO2020 pic.twitter.com/RIDK2EiKTv — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) June 8, 2019

وضغطت فرنسا في الشوط الثاني لكنها أهدرت عدة فرص للتسجيل وسط دفاع قوي أيضا من تركيا وتألق الحارس ميرت جونوك.

وأهدر بوراك يلمظ فرصة تعزيز تقدم تركيا، إذ انفرد بمرمى الحارس لوريس قبل أن يسدد بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 85.

أهداف مباراة منتخب #تركيا مع منتخب فرنسا في إطار تصفيات أمم أوروبا والتي انتهت بفوز المنتخب التركي 0:2

pic.twitter.com/11QpVhRet1 — تركش يمن 🇾🇪 (@turkishyemen) June 8, 2019

وفي منافسات بالمجموعة ذاتها فازت أيسلندا 1-صفر على ضيفتها ألبانيا وتفوقت مولدوفا على أرضها بالنتيجة ذاتها على أندورا.