بالفيديو... محمد صلاح يحيي معجبيه من على متن يخت "فاخر" في الغردقة

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو جديدة لنجم كرة القدم المصري العالمي، محمد صلاح، وهو يحيي معجبيه من على متن يخت فاخر في مدينة الغردقة بالبحر الأحمر.

وفي المقابل، قام معجبو "صلاح" في الفيديو الرائج، بترديد الأغنية التي ذيع صيتها في ناديه ليفربول "مو صلاح".

ويأتي ظهور الفيديو، بعدما شن محمد صلاح صباح الأربعاء الماضي، هجوما لاذعا على وسائل الإعلام، بسبب تعرضه للحصار داخل منزل أسرته في محافظة الغربية شمالي البلاد.

شاهد.. #محمد_صلاح يقضي عطلته على يخت "فاخر" في الجونة على ساحل البحر الأحمر pic.twitter.com/WRIleQkgsv — الاتحاد الرياضي (@alittihadSport) June 9, 2019

ومنع تجمع أهالي قرية نجريج مسقط رأس صلاح من الخروج لتأدية صلاة العيد في ساحة القرية، بينما أدت زوجته الصلاة وسط الأهالي.

وغرد صلاح عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "اللي بيحصل من بعض الصحفيين وبعض الناس أن الواحد مش عارف يخرج من البيت علشان يصلي العيد. ده ملوش علاقة بالحب. ده بيتقال عليه عدم احترام خصوصية وعدم احترافية".

اللي بيحصل من بعض الصحفيين وبعض الناس أن الواحد مش عارف يخرج من البيت علشان يصلي العيد. دا ملوش علاقة بالحب. دا بيتقال عليه عدم احترام خصوصية وعدم احترافية. — Mohamed Salah (@MoSalah) June 5, 2019

وكان محمد صلاح شارك صورا له عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء قضاءه لإجازة على شواطئ الجونة، وذلك قبل أن ينضم إلى معسكر المنتخب المصري لكرة القدم، استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية، التي ستنطلق في الفترة من 21 يونيو/حزيران الجاري إلى 19 يوليو/تموز المقبل.

وساعد صلاح فريقه ليفربول على اقتناص لقب دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد هزيمته لفريق توتنهام هوتسبير.

وأنهى ليفربول موسما مذهلا بالحصول على أكبر لقب قاري بتغلبه 2 — صفر على توتنهام هوتسبير في نهائي إنجليزي خالص لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وعوض خسارته للقب الدوري الإنجليزي.

وأحرز محمد صلاح ثاني أسرع هدف في نهائي دوري الأبطال بعدما نفذ ركلة جزاء في الدقيقة الثانية فيما حسم ديفوك أوريجي الفوز في الدقيقة 87 بعدما صمد ليفربول أمام ضغط هائل من توتنهام.