ملك الملاعب الترابية.. نادال يعزز رقمه القياسي

توج النجم الإسباني رافائيل نادال بلقب "رولان غاروس" للمرة الـ12 في مسيرته، وذلك بعد التغلب في المباراة النهائية اليوم الأحد على النمساوي دومينيك ثيم، بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة.

وبات نادال لاعب التنس الوحيد في التاريخ سواء في منافسات الرجال أو السيدات، الذي تمكن من التتويج بلقب بطولة في الغراند سلام 12 مرة، ليفض الشراكة مع مارغريت كورت والتي سبق وأن توجت بلقب أستراليا المفتوحة 11 مرة من قبل.

ليقلص نادال الفارق بينه وبين روجر فيدرر في قائمة أكثر اللاعبين تتويجا بالبطولات الأربع الكبرى، حيث يملك النجم السويسري في رصيده 20 لقبا مقابل 18 لقبا للنجم الإسباني.

وواصل نادال فرض هيمنته التامة على "رولان غاروس"، محققا الانتصار رقم 93 في مسيرته الاحترافية في البطولة مقابل تعرضه لهزيمتين فقط.

وعزز نادال من تفوقه في المواجهات المباشرة على ثيم (9-4)، ليفشل النمساوي في التتويج بأول ألقابه في "الغراند سلام".