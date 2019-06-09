بالفيديو... هدف مباراة البرتغال وهولندا في دوري أمم أوروبا

أصبحت البرتغال أول منتخب يفوز بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم عندما أحرز جونسالو جيديس هدفا رائعا ليمنحها الفوز 1-صفر على هولندا في النهائي اليوم الأحد.

وتبادل جيديس، الذي شارك في التشكيلة الأساسية على حساب جواو فيلكس، تمرير الكرة مع برناردو سيلفا قبل أن يسدد بقوة في مرمى الحارس يسبر سيلسن من عند حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 60.

هدف ⚽️ غويديش يدخل التاريخ بالهدف الأول في النهائي الأول من #دوري_الأمم_الأوروبية!



البرتغال 1 هولندا 0#NationsLeague pic.twitter.com/2gdvD5oBe0 — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) June 9, 2019

​واستحوذت هولندا على الكرة لكن البرتغال كانت الأخطر لتضيف اللقب إلى بطولة أوروبا 2016 عندما تغلبت 1-صفر على فرنسا بقيادة المدرب فرناندو سانتوس أيضا.

وكثفت هولندا من محاولاتها بعد هدف البرتغال وهددت المرمى لكن الحارس روي باتريشيو كان في حالة رائعة.