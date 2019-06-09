بالفيديو... هدف مباراة البرتغال وهولندا في دوري أمم أوروبا

وتبادل جيديس، الذي شارك في التشكيلة الأساسية على حساب جواو فيلكس، تمرير الكرة مع برناردو سيلفا قبل أن يسدد بقوة في مرمى الحارس يسبر سيلسن من عند حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 60.
هدف ⚽️ غويديش يدخل التاريخ بالهدف الأول في النهائي الأول من #دوري_الأمم_الأوروبية!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) June 9, 2019
البرتغال 1 هولندا 0#NationsLeague pic.twitter.com/2gdvD5oBe0
واستحوذت هولندا على الكرة لكن البرتغال كانت الأخطر لتضيف اللقب إلى بطولة أوروبا 2016 عندما تغلبت 1-صفر على فرنسا بقيادة المدرب فرناندو سانتوس أيضا.
وكثفت هولندا من محاولاتها بعد هدف البرتغال وهددت المرمى لكن الحارس روي باتريشيو كان في حالة رائعة.
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