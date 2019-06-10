شارابوفا تعلن عودتها إلى الملاعب

ستعود لاعبة التنس الروسية ماريا شارابوفا، المصنفة الأولى عالميا سابقا، إلى الملاعب بعدما حصلت على بطاقة دعوة من بطولة مايوركا المفتوحة، وبعد 4 أشهر من خضوعها لجراحة في الكتف.

وأعلن منظمو دورة مايوركا الإسبانية للتنس على موقع البطولة الارسمي، أن المصنفة أولى عالميا سابقا الروسية ماريا شارابوفا ستشارك في الدورة بعد تعافيها من عملية جراحية في كتفها الأيمن خضعت لها في شباط/فبراير الماضي.

ولم تشارك اللاعبة الروسية منذ انسحابها من الدور الثاني لبطولة سان بطرسبرغ في يناير/كانون الثاني، وغابت عن كل البطولات على الأراضي الرملية ومنها فرنسا المفتوحة.

وقالت شارابوفا (32 عاما ومصنفة 49 عالميا حاليا) في بيان: "أنا سعيدة جدا بتلقي وقبولي بطاقة دعوة للعب في بطولة مايوركا المفتوحة".

وأضافت: "أريد أن أشكر البطولة على منحي هذه الفرصة، وكذلك كل المشجعين الرائعين الذين ساندوني في الأشهر الأخيرة".

وتعتبر بطولة مايوركا والتي تنطلق في 17 يونيو/حزيران الجاري المقامة على الأراضي العشبية بمثابة إعداد لبطولة ويمبلدون.

يذكر أن شارابوفا قبل غيابها قد شاركت في كانون الثاني/ يناير في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى، وبلغت ثمن النهائي حيث خسرت أمام الإسترالية آشلي بارتي التي توجت السبت بأول لقب كبير في مسيرتها، بفوزها على التشيكية الشابة ماركيتا فاندروسوفا في نهائي رولان غاروس الفرنسية.