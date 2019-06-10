ريال مدريد يحسم الصفقة الرابعة

وفي المؤتمر الصحفي قبل مباراة أندورا في تصفيات أمم أوروبا 2020 قال ديشامب: "الاتفاق تم بين ريال مدريد وليون وميندي سينضم لصفوف النادي الإسباني مقابل 50 مليون يورو".

وينتهي تعاقد صاحب الـ23 عاما مع ليون في صيف عام 2023، وخاض مع ليون في الموسم المنصرم 44 مباراة، مسجلا 3 أهداف.

Deschamps drops a big hint on Ferland Mendy to Real Madrid 👀 pic.twitter.com/muxlyMW0i7 — B/R Football (@brfootball) June 10, 2019

وبدأ النادي الملكي صفقات الموسم الجديد بضم إيدير ميليتاو مدافع بورتو البرتغالي قبل نهاية الموسم، ثم لتعاقد مع لوكا يوفيتش مهاجم بنفيكا البرتغالي المعار لصفوف فرانكفورت الألماني.

وأخيرا أعلن ريال مدريد عن صفقته المدوية المنتظرة منذ عدة سنوات بالتعاقد مع إيدين هازارد نجم تشيلسي الإنجليزي ومنتخب بلجيكا.