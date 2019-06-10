تحديد موعد قمة الأهلي والزمالك

أعلنت لجنة المسابقات التابعة لاتحاد الكرة المصري، عن موعد المباريات المتبقية من الدوري المصري وكأس مصر، حيث سيتم إقامتهم بعد انتهاء منافسات كأس أمم أفريقيا 2019.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، أن مباراة الجونة ضد الزمالك ستقام يوم 23 يوليو/تموز المقبل، بينما تقام مباراتي الزمالك والإسماعيلي والأهلي والمقاولون العرب، يوم 26 من الشهر ذاته.

ومن المقرر أن تنتهي مباريات الدوري المصري يوم 30 يوليو بمباراة تجمع الأهلي مع الزمالك على ملعب برج العرب بالأسكندرية.

وتستأنف مباريات كأس مصر يوم 28 أغسطس/أب بمواجهة الأهلي ضد بيراميدز، على أن تستكمل المباريات تباعًا ليقام النهائي يوم 9 سبتمبر/أيلول.

ومن المنتظر أن تقام المباراة النهائية لكأس مصر، في استاد القاهرة الدولي، على أن يستضيف ملعبي السلام والإسماعيلية مباراتين في دوري الثمانية وقبل النهائي.