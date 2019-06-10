شاهد... محمد صلاح يستعرض مهارته في رياضة أخرى غير كرة القدم

يواصل محمد صلاح، نجم المنتخب المصري، وفريق ليفربول الإنجليزي، إبهار محبيه بنشر العديد من الصور خلال رحلة الاستجمام، التي يقضيها في منتجع الجونة بمدينة الغردقة المصرية المطلة على البحر الأحمر قبل انضمامه لمعسكر منتخب بلده.

ونشر صلاح، صورتين على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، بعد اصطياده إحدى الأسماك الكبيرة أثناء ظهوره في رحلة صيد بالجونة.

وكان صلاح قد حصل على إذن من الجهاز الفني للمنتخب المصري، بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، من أجل قضاء إجازة قصيرة قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية.

كما يغيب محمد صلاح عن مواجهة تنزانيا الودية المقبلة، وفقا لرؤية الجهاز الفني للمنتخب المصري الذي يرغب في منح اللاعب راحة سلبية.

وفي سياق أخر، يواصل منتخب مصر تدريباته، على استاد برج العرب، ضمن المعسكر المقام هناك حاليًا، استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، وتقام خلال المعسكر مباراتان وديتان أمام تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 يونيو على الترتيب.

يذكر أن محمد صلاح قد توج مؤخرا بدوري أبطال أوروبا، عقب فوز فريقه ليفربول على فريق توتنهام الإنجليزي بهدفين دون رد.