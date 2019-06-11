راموس يحقق أرقاما تاريخية مع منتخب إسبانيا

دخل الإسباني سيرخيو راموس، قائد منتخب لاروخا، قائمة الأرقام التاريخية بالنسبة لمنتخب بلاده، بعد هدفه في السويد.

واستطاع راموس أن يصل للهدف رقم 20 مع منتخب إسبانيا، ليكون اللاعب رقم 12 الذي يصل إلى هذا العدد من الأهداف ليصل بذلك إلى الهدف رقم 109 في مسيرته، وفقا لشبكة أوبتا للإحصائيات.

ولم يصل أي مدافع مع منتخب إسبانيا لهذا العدد من الأهداف سوى راموس (20 هدفا)، وفيرناندو هيرو (29 هدفا).

122- حقق سيرجيو راموس 122 فوزاً مع منتخب إسبانيا، أكثر من أي لاعب إسباني آخر مع المنتخب في التاريخ. رابح. pic.twitter.com/VRyDe8MUQo — OptaArabi (@OptaArabi) ٨ يونيو ٢٠١٩

وفازت إسبانيا على السويد، بثلاثية نظيفة، مساء الإثنين، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية، حيث سجل راموس الهدف الأول من ركلة جزاء.

وتحتل إسبانيا صدراة المجموعة السادسة برصيد 12 نقطة، حيث حققت العلامة الكاملة بعد خوض 4 مباريات.

Record-breaker! 🐐



After Spain dismantled Faroe Islands 4-1 in their #Euro2020 qualifier, @SergioRamos became the most successful international footballer of all time, picking up his 122nd win of his career.#Ramos also scored the first goal of the match.#FROESP #OptusSport pic.twitter.com/gkt8ZTuvef — Optus Sport (@OptusSport) ٨ يونيو ٢٠١٩

وكان منتخب إسبانيا كرم راموس، قبيل مواجهة السويد، حيث تسلمت والدته "باكي"، وزوجته "بيلار روبيو"، درعا كتكريم للاعب على إنجازه الكبير، بتحقيق 122 انتصارا مع منتخب إسبانيا، ليتخطى الحارس السابق إيكر كاسياس.

وتم عرض فيديو على شاشات ملعب (البرنابيو)، لمسيرة صاحب الـ33 عاما الناجحة مع "الماتادور"، مع خلفية لأغنية فرقة كوين البريطانية."Don´t stop me now".

ويمتلك قائد الفريق الملكي مسيرة رائعة مع منتخب إسبانيا، منذ ارتداء قميصه في 2005، حيث خاض منذ ذاك التاريخ 164 مباراة، سجل خلالها 19 هدفا.