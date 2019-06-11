بالصور... محمد صلاح يحصل على "آيفون" مصنوع من الذهب الخالص

نشرت صفحة أحد الشركات العالمية المختصة بإصدار هواتف من طراز "آيفونX" من الذهب الخالص عيار 24، صورا لمجموعة من الهواتف التي أهدتها الشركة للاعبي والجهازين الفني والطبي لليفربول.

وشملت الهدايا جميع لاعبي ليفربول وعلى رأسهم النجم المصري محمد صلاح والذي توج مؤخرا بالبطولة الأوروبية الأغلى.

وأنهى ليفربول موسما مذهلا بالحصول على أكبر لقب قاري بتغلبه 2 — صفر على توتنهام هوتسبير في نهائي إنجليزي خالص لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وعوض خسارته للقب الدوري الإنجليزي.

وأحرز محمد صلاح ثاني أسرع هدف في نهائي دوري الأبطال بعدما نفذ ركلة جزاء في الدقيقة الثانية فيما حسم ديفوك أوريجي الفوز في الدقيقة 87 بعدما صمد ليفربول أمام ضغط هائل من توتنهام.

وفي سياق أخر، يستعد النجم المصري للانضمام إلى معسكر المنتخب المصري لكرة القدم بعد قضاء إجازة قصيرة في أحد المنتجعات المصرية المطلة على البحر الأحمر، استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية، التي ستنطلق في الفترة من 21 يونيو/حزيران الجاري إلى 19 يوليو/تموز المقبل.

وتقام البطولة للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبا، وأوقعت القرعة منتخب مصر على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا.

ويستهل منتخب مصر مشواره في البطولة، بمواجهة زيمبابوي في الافتتاح، يوم 21 يونيو.