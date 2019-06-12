مسيحي يدعى علي محمد.. فريق إسرائيلي يجبر لاعبا على تغيير اسمه قبل ضمه

ونجح نادي "بيتار القدس" في الاتفاق مع نادي "مكابي نتانيا" على صفقة انتقال اللاعب ضمن فترة الانتقالات الصيفية لتدعيم صفوفه.
لكن بمجرد أن علم جمهور "بيتار القدس" بالخبر حتى بادروا بالهجوم على رئيس النادي والمالك، موشيه هوجيج، بسبب خروجه عن العادات والتقاليد التاريخية للنادي والتي يفخر بها مشجعوا الفريق، فهو الفريق الوحيد في الدوري الإسرائيلي الممتاز الذي لم يرتدِ قميصه لاعب عربي أو مسلم.
Beitar Jerusalem is the only club in the Israel Premier League to have never signed an Arab Muslim player.https://t.co/He7vTghM6q— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) ١١ يونيو ٢٠١٩
وبعد أيام وافق المشجعون على انتقال اللاعب الذي ينتمي للنيجر بشرط أن يغير اسمه فقط، بعدما اتضح بأنه مسيحي، بحسب مانشرت صحيفة "jpost" الإسرائيلية.
لتعلن بعدها رابطة مشجعي النادي في تغريدة " بعد تحقيق شامل حول هوية اللاعب علي، نريد الإعلان أنه ليس لدينا مشاكل معه، وأنه مسيحي مخلص".
הוא נשאר צהוב שחור: הקשר עלי מוחמד סיכם על הצטרפותו לקבוצה לשלוש השנים הבאות.— Beitar Jerusalem FC (@fcbeitar) ١٠ يونيو ٢٠١٩
בניון: ״מדובר בתוספת כוח משמעותית עבורנו, עלי מוחמד היה אחד השחקנים המצטיינים בליגה בעונות האחרונות והצטרפותו אלינו בהחלט מהווה אמירה בנוגע לבניית הסגל העמוק והחזק שלנו״.#יאללהביתר💛🖤 pic.twitter.com/AyYnEcD9qE
إلا أن ما أعلنته رابطة المشجعين أثار موجة جدل واسعة في العالم بعد التصرف العنصري، ليحاول رئيس النادي استغلال الوضع لتسوية مشاكله مع المشجعين ولينتقد موقف الرابطة.
I don't know Hebrew but apparently Beitar Jerusalem's Ultras La-Familia posted a facebook message saying they're happy with the signing of Ali Mohamed as he is Christian, but insist he changes his name as it sounds Muslim!😳— Gilles 🇳🇬🏴 (@GrimandiTweets_) ١١ يونيو ٢٠١٩
Can anyone translate?#BeitarJerusalem pic.twitter.com/TBM8wv5bfD
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