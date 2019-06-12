مسيحي يدعى علي محمد.. فريق إسرائيلي يجبر لاعبا على تغيير اسمه قبل ضمه

أصر مشجعو فريق "بيتار القدس" لكرة القدم، أحد فرق الدوري الممتاز في إسرائيل، على أن يقوم لاعب الوسط علي محمد بتغيير اسمه قبل إكمال إجراءات التعاقد معه والإنضمام لصفوف الفريق.

ونجح نادي "بيتار القدس" في الاتفاق مع نادي "مكابي نتانيا" على صفقة انتقال اللاعب ضمن فترة الانتقالات الصيفية لتدعيم صفوفه.

لكن بمجرد أن علم جمهور "بيتار القدس" بالخبر حتى بادروا بالهجوم على رئيس النادي والمالك، موشيه هوجيج، بسبب خروجه عن العادات والتقاليد التاريخية للنادي والتي يفخر بها مشجعوا الفريق، فهو الفريق الوحيد في الدوري الإسرائيلي الممتاز الذي لم يرتدِ قميصه لاعب عربي أو مسلم.

Beitar Jerusalem is the only club in the Israel Premier League to have never signed an Arab Muslim player.https://t.co/He7vTghM6q — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) ١١ يونيو ٢٠١٩

وبعد أيام وافق المشجعون على انتقال اللاعب الذي ينتمي للنيجر بشرط أن يغير اسمه فقط، بعدما اتضح بأنه مسيحي، بحسب مانشرت صحيفة "jpost" الإسرائيلية.

لتعلن بعدها رابطة مشجعي النادي في تغريدة " بعد تحقيق شامل حول هوية اللاعب علي، نريد الإعلان أنه ليس لدينا مشاكل معه، وأنه مسيحي مخلص".

הוא נשאר צהוב שחור: הקשר עלי מוחמד סיכם על הצטרפותו לקבוצה לשלוש השנים הבאות.

בניון: ״מדובר בתוספת כוח משמעותית עבורנו, עלי מוחמד היה אחד השחקנים המצטיינים בליגה בעונות האחרונות והצטרפותו אלינו בהחלט מהווה אמירה בנוגע לבניית הסגל העמוק והחזק שלנו״.#יאללהביתר💛🖤 pic.twitter.com/AyYnEcD9qE — Beitar Jerusalem FC (@fcbeitar) ١٠ يونيو ٢٠١٩

إلا أن ما أعلنته رابطة المشجعين أثار موجة جدل واسعة في العالم بعد التصرف العنصري، ليحاول رئيس النادي استغلال الوضع لتسوية مشاكله مع المشجعين ولينتقد موقف الرابطة.