نجح الأرجنتيني في تصدر قائمة الرياضيين الأعلى دخلا في عام 2019، متفوقا على البرتغالي كريستيانو رونالدو، ليسترد الصدارة من بطل الوزن الثقيل في الملاكمة فلويد مايويذر الذي كان يتقدم القائمة في عام 2018.

وحقق ميسي، بحسب ما ذكرت مجلة" Forbes" التي تعد القائمة السنوية، دخلا في العام الحالي بلغ 127 مليون دولار بزيادة قدرها 16 مليونا عن دخله في العام الماضي.

وبحسب المجلة فإن الأرجنتيني يحصل على مصدر دخله من مصدرين رئيسيين هما الراتب السنوي والإعلانات، حيث يبلغ راتبه 92 مليون دولار في مايحصل على 35 مليونا من الإعلانات، ليتساوى مع الملاكم ساؤول الفاريز في الراتب فقط.

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The top ten highest paid athletes have been announced and Messi tops the list.https://t.co/3UG2TZlFus — ESPN Australia & NZ (@ESPNAusNZ) ١٢ يونيو ٢٠١٩

كما و احتل البرتغالي رونالدو المرتبة الثانية بدخل إجمالي وصل لـ109 ملايين دولار، في الوقت الذي يتقاضى فيه 44 مليون دولار من الإعلانات.

وجاء نيمار، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، في المركز الثالث في قائمة المجلة الاقتصادية المعروفة بإجمالي دخل 105 ملايين دولار، منها 75 مليونا راتبا و30 مليونا من الإعلانات.

أبرز ملاحظة على قائمة 2019 اختفاء الملاكم فلويد مايويذر نهائيا من الرياضيين العشرة الأعلى دخلا، بعدما كان في صدارة قائمة العام الماضي برصيد خرافي بلغ 285 مليون دولار.

ورابعا حل الملاكم ساؤول ألفاريز بدخل وصل لـ94 مليون دولار متقدما على لاعب التنس السويسري روجيه فيدرير والذي احتل المرتبة الخامسة بدخل وصل لـ93,4 مليون دولار.