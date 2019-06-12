"وجدت الراحة وأصبحت شخصا أفضل"..بوغبا يروي قصة اعتناقه الإسلام (صور)

قال النجم الفرنسي في مقابلة مع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إنه كان يمتلك العديد من الأسئلة التي دارت في ذهن، ووجد لها أجوبة بعد اعتناقه للإسلام.

قال "بعد اعتناقي الإسلام أصبحت أكثر هدوءا وسلاما على الجانب النفسي"، مشيرا إلى أنه ممتن لكونه مسلما، وأنه مر بمرحلة صعبة في حياته دفعته للبحث عن دين يساعده على تجاوز تلك الأزمات.

وتابع: "أصبحت شخصا أفضل كثيرا على المستوى الشخصي بعد الإسلام"، مؤكدا أن الكثير من التغييرات حدثت في شخصيته بعد دخوله الإسلام، ووصف التحول بالجيد للغاية، ولفت إلى إدراكه العديد من الأشياء عن الحياة لم يكن يعرفها من قبل.

كما تحدث عن دخوله الإسلام بإرادته، رغم كون والدته مسلمة، قائلا "لم أكن مسلما في بداية حياتي رغم أن والدتي كانت مسلمة، ولكنني تربيت على احترام الجميع".