تعرف على ما ينتظر محمد صلاح مع ليفربول في الموسم الجديد

ليفربول يواجه نوريتش في الأنفيلد في افتتاحية مواجهات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، يوم الجمعة 9 أغسطس/آب، وهي أول مباراة في الموسم الجديد من الدوري.
اللقاء الأول في ديربي الميرسيسايد ضد إيفرتون هذا الموسم سيكون على أنفيلد في ديسمبر/كانون الأول، واللقاء الثاني على ملعب جوديسون بارك في منتصف مارس/آذار.
يذكر أن ليفربول سيغادر لمواجهة مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد في أكتوبر/تشرين الأول، على أن يستضيف خصمه التاريخي في يناير/كانون الثاني.
ومن المقرر أن ينهي الريدز موسمه بخوض مباراة خارج الديار أمام نيوكاسل يونايتد في 17 مايو/أيار 2020.
جدول مباريات ليفربول
أغسطس
الجمعة 9 — نورويتش سيتي (داخل الأرض)
السبت 17 — ساوثامبتون (خارج الأرض)
السبت 24 — أرسنال (داخل الأرض)
السبت 31 — بيرنلي (خارج الأرض)
سبتمبر
السبت 14 — نيوكاسل يونايتد (داخل الأرض)
السبت 21 — تشيلسي (خارج الأرض)
السبت 28 — شيفيلد يونايتد (خارج الأرض)
أكتوبر
السبت 5 — ليستر سيتي (داخل الأرض)
السبت 19 — مانشستر يونايتد (خارج الأرض)
السبت 29 — توتنهام (داخل الأرض)
نوفمبر
السبت 2 — أستون فيلا (خارج الأرض)
السبت 9 — مانشستر سيتي (داخل الأرض)
السبت 23 — كريستال بالاس (خارج الأرض)
السبت 30 — برايتون (داخل الأرض)
ديسمبر
الأربعاء 4 — إيفرتون (داخل الأرض)
السبت 7 — بورنموث (خارج الأرض)
السبت 14 — واتفورد (داخل الأرض)
السبت 21 — وست هام (خارج الأرض)
الخميس 26 — ليستر سيتي (خارج الأرض)
السبت 28 — وولفرهامبتون (داخل الأرض)
يناير
الأربعاء 1 — شيفيلد يونايتد (داخل الأرض)
السبت 11 — توتنهام (خارج الأرض)
السبت 18 — مانشستر يونايتد (داخل الأرض)
الثلاثاء 21 — وولفرهامبتون (خارج الأرض)
فبراير
السبت 1 — ساوثامبتون (داخل الأرض)
السبت 8 — نورويتش سيتي (خارج الأرض)
السبت 22 — وست هام (داخل الأرض)
السبت 29 — واتفورد (خارج الأرض)
مارس
السبت 7 — بورنموث (داخل الأرض)
السبت 14 — إيفرتون (خارج الأرض)
السبت 21 — كريستال بالاس (داخل الأرض)
أبريل
السبت 4 — مانشستر سيتي (خارج الأرض)
السبت 11 — أستون فيلا (داخل الأرض)
السبت 18 — برايتون (خارج الأرض)
السبت 25 — بيرنلي (داخل الأرض)
مايو
السبت 2 — أرسنال (خارج الأرض)
السبت 9 — تشيلسي (داخل الأرض)
الأحد 17 — نيوكاسل يونايتد (خارج الأرض)
مواعيد أخرى مهمة
4 أغسطس: مباراة الدرع الخيرية أمام مانشستر سيتي على ملعب ويمبلي
14 أغسطس: كأس السوبر الأوروبي ضد تشيلسي في إسطنبول
29 أغسطس: قرعة دور مجموعات دوري الأبطال
17/18 سبتمبر: الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري الأبطال
4 يناير 2020: بداية مباريات كأس إنجلترا
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