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13:36 13 يونيو/ حزيران 2019
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    محمد صلاح يحتفل بالفوز بدوري أبطال أوروبا

    تعرف على ما ينتظر محمد صلاح مع ليفربول في الموسم الجديد

    © REUTERS / CARL RECINE
    رياضة
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    تم، اليوم الخميس، الكشف عن جدول مباريات ليفربول لموسم 2019-20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

    ليفربول يواجه نوريتش في الأنفيلد في افتتاحية مواجهات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، يوم الجمعة 9 أغسطس/آب، وهي أول مباراة في الموسم الجديد من الدوري.

    محمد صلاح في مباراة مباراة ليفربول ضد هيديرسفيلد سيتي، 26 نيسان/أبريل 2019
    © REUTERS / JASON CAIRNDUFF
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    فريق يورغن كلوب سيواجه حامل اللقب مانشستر سيتي في آنفيلد بحلول شهر نوفمبر/تشرين الثاني، على أن يكون لقاء العودة على ملعب الإتحاد في أبريل/نيسان.

    اللقاء الأول في ديربي الميرسيسايد ضد إيفرتون هذا الموسم سيكون على أنفيلد في ديسمبر/كانون الأول، واللقاء الثاني على ملعب جوديسون بارك في منتصف مارس/آذار.

    يذكر أن ليفربول سيغادر لمواجهة مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد في أكتوبر/تشرين الأول، على أن يستضيف خصمه التاريخي في يناير/كانون الثاني.

    ومن المقرر أن ينهي الريدز موسمه بخوض مباراة خارج الديار أمام نيوكاسل يونايتد في 17 مايو/أيار 2020.

    جدول مباريات ليفربول

    أغسطس

    الجمعة 9 — نورويتش سيتي (داخل الأرض)

    السبت 17 — ساوثامبتون (خارج الأرض)

    السبت 24 — أرسنال (داخل الأرض)

    السبت 31 — بيرنلي (خارج الأرض)

    سبتمبر

    السبت 14 — نيوكاسل يونايتد (داخل الأرض)

    السبت 21 — تشيلسي (خارج الأرض)

    السبت 28 — شيفيلد يونايتد (خارج الأرض)

    أكتوبر

    السبت 5 — ليستر سيتي (داخل الأرض)

    السبت 19 — مانشستر يونايتد (خارج الأرض)

    السبت 29 — توتنهام (داخل الأرض)

    نوفمبر

    السبت 2 — أستون فيلا (خارج الأرض)

    السبت 9 — مانشستر سيتي (داخل الأرض)

    السبت 23 — كريستال بالاس (خارج الأرض)

    السبت 30 — برايتون (داخل الأرض)

    ديسمبر

    الأربعاء 4 — إيفرتون (داخل الأرض)

    السبت 7 — بورنموث (خارج الأرض)

    السبت 14 — واتفورد (داخل الأرض)

    السبت 21 — وست هام (خارج الأرض)

    الخميس 26 — ليستر سيتي (خارج الأرض)

    السبت 28 — وولفرهامبتون (داخل الأرض)

    يناير

    الأربعاء 1 — شيفيلد يونايتد (داخل الأرض)

    السبت 11 — توتنهام (خارج الأرض)

    السبت 18 — مانشستر يونايتد (داخل الأرض)

    الثلاثاء 21 — وولفرهامبتون (خارج الأرض)

    فبراير

    السبت 1 — ساوثامبتون (داخل الأرض)

    السبت 8 — نورويتش سيتي (خارج الأرض)

    السبت 22 — وست هام (داخل الأرض)

    السبت 29 — واتفورد (خارج الأرض)

    مارس

    السبت 7 — بورنموث (داخل الأرض)

    السبت 14 — إيفرتون (خارج الأرض)

    السبت 21 — كريستال بالاس (داخل الأرض)

    أبريل

    السبت 4 — مانشستر سيتي (خارج الأرض)

    السبت 11 — أستون فيلا (داخل الأرض)

    السبت 18 — برايتون (خارج الأرض)

    السبت 25 — بيرنلي (داخل الأرض)

    مايو

    السبت 2 — أرسنال (خارج الأرض)

    السبت 9 — تشيلسي (داخل الأرض)

    الأحد 17 — نيوكاسل يونايتد (خارج الأرض)

    مواعيد أخرى مهمة

    4 أغسطس: مباراة الدرع الخيرية أمام مانشستر سيتي على ملعب ويمبلي

    14 أغسطس: كأس السوبر الأوروبي ضد تشيلسي في إسطنبول

    29 أغسطس: قرعة دور مجموعات دوري الأبطال

    17/18 سبتمبر: الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري الأبطال

    4 يناير 2020: بداية مباريات كأس إنجلترا

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    محمد صلاح, ليفربول, الدوري الإنجليزي, أخبار الرياضة
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