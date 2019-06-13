تعرف على ما ينتظر محمد صلاح مع ليفربول في الموسم الجديد

تم، اليوم الخميس، الكشف عن جدول مباريات ليفربول لموسم 2019-20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول يواجه نوريتش في الأنفيلد في افتتاحية مواجهات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، يوم الجمعة 9 أغسطس/آب، وهي أول مباراة في الموسم الجديد من الدوري.

فريق يورغن كلوب سيواجه حامل اللقب مانشستر سيتي في آنفيلد بحلول شهر نوفمبر/تشرين الثاني، على أن يكون لقاء العودة على ملعب الإتحاد في أبريل/نيسان.

اللقاء الأول في ديربي الميرسيسايد ضد إيفرتون هذا الموسم سيكون على أنفيلد في ديسمبر/كانون الأول، واللقاء الثاني على ملعب جوديسون بارك في منتصف مارس/آذار.

يذكر أن ليفربول سيغادر لمواجهة مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد في أكتوبر/تشرين الأول، على أن يستضيف خصمه التاريخي في يناير/كانون الثاني.

ومن المقرر أن ينهي الريدز موسمه بخوض مباراة خارج الديار أمام نيوكاسل يونايتد في 17 مايو/أيار 2020.

جدول مباريات ليفربول

أغسطس

الجمعة 9 — نورويتش سيتي (داخل الأرض)

السبت 17 — ساوثامبتون (خارج الأرض)

السبت 24 — أرسنال (داخل الأرض)

السبت 31 — بيرنلي (خارج الأرض)

سبتمبر

السبت 14 — نيوكاسل يونايتد (داخل الأرض)

السبت 21 — تشيلسي (خارج الأرض)

السبت 28 — شيفيلد يونايتد (خارج الأرض)

أكتوبر

السبت 5 — ليستر سيتي (داخل الأرض)

السبت 19 — مانشستر يونايتد (خارج الأرض)

السبت 29 — توتنهام (داخل الأرض)

نوفمبر

السبت 2 — أستون فيلا (خارج الأرض)

السبت 9 — مانشستر سيتي (داخل الأرض)

السبت 23 — كريستال بالاس (خارج الأرض)

السبت 30 — برايتون (داخل الأرض)

ديسمبر

الأربعاء 4 — إيفرتون (داخل الأرض)

السبت 7 — بورنموث (خارج الأرض)

السبت 14 — واتفورد (داخل الأرض)

السبت 21 — وست هام (خارج الأرض)

الخميس 26 — ليستر سيتي (خارج الأرض)

السبت 28 — وولفرهامبتون (داخل الأرض)

يناير

الأربعاء 1 — شيفيلد يونايتد (داخل الأرض)

السبت 11 — توتنهام (خارج الأرض)

السبت 18 — مانشستر يونايتد (داخل الأرض)

الثلاثاء 21 — وولفرهامبتون (خارج الأرض)

فبراير

السبت 1 — ساوثامبتون (داخل الأرض)

السبت 8 — نورويتش سيتي (خارج الأرض)

السبت 22 — وست هام (داخل الأرض)

السبت 29 — واتفورد (خارج الأرض)

مارس

السبت 7 — بورنموث (داخل الأرض)

السبت 14 — إيفرتون (خارج الأرض)

السبت 21 — كريستال بالاس (داخل الأرض)

أبريل

السبت 4 — مانشستر سيتي (خارج الأرض)

السبت 11 — أستون فيلا (داخل الأرض)

السبت 18 — برايتون (خارج الأرض)

السبت 25 — بيرنلي (داخل الأرض)

مايو

السبت 2 — أرسنال (خارج الأرض)

السبت 9 — تشيلسي (داخل الأرض)

الأحد 17 — نيوكاسل يونايتد (خارج الأرض)

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