"جلاكتيكوس جديد".. ريال مدريد يحقق رقما قياسيا جديدا في صفقات اللاعبين

وصلت ثورة التغيير في ريال مدريد بالأمس إلى إعلان صفقة فيرلاند ميندي بشكل رسمي، وذلك لمدة 6 سنوات.

حققت قيمة صفقات النادي الملكي حتى الآن مبلغ 303 ملايين يورو بالتعاقد فقط مع 5 لاعبين، هذا الرقم تجاوز الأرقام السابقة في سجلات تعاقد اللاعبين، تحديدا في عام 2009، بحسب مانقلت صحيفة "آس".

بدأ فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الإسباني، ولايته الثانية بالتعاقد مع صفقات "جلاكتيكوس" وأنفق 60 مليون يورو في صفقة كاكا و94 مليون يورو لشراء كريستيانو رونالدو الصفقة الأغلى حينها، و35 مليون يورو للتعاقد مع كريم بنزيما من أولمبيك ليون الفرنسي، و34.50 مليون يورو في صفقة تشافي ألونسو و15 مليون يورو لصالح فالنسيا لإنهاء صفقة راؤول ألبيول، بالإضافة إلى إنفاق 13 مليونا لإعادة شراء كل من نيجيردو وأربيولا وآدان، لتصل القيمة النهائية إلى 258.50 مليون يورو.

ويبدو أن بيريز يكرر ما فعله في "جلاكتيكوس" الفترة الأولى مع فيجيو وزيدان ورونالدو وبيكهام، بعد انتهاء موسم سيئ في السنوات الأخيرة، إثر اتباع سياسة التعاقد مع لاعبين شباب، الأمر الذي جعله يعود لخطته السابقة التي نجحت معه بشكل قوي.

وفي موسم الانتقالات الحالي أنفق ريال مدريد حتى الوقت الحالي مبلغا قيمته 303 ملايين يورو، بدأها بالتعاقد مع رودريجو جويس بقيمة 45 مليون يورو لصالح سانتوس، بالإضافة لشراء مواطنه إدير ميليتاو مدافع بورتو بقيمة 50 مليون يورو، والمهاجم الصربي لوكا يوفيتش 60 مليون يورو، حتى وصل للقيمة الأعلى في صفقة هازارد والتي تخطت 100 مليون يورو بالإضافة للمتغيرات، لتكون الصفقة الأغلى في تاريخ الفريق الأبيض، كما تعاقد الريال مع ميندي بقيمة 48 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين يورو متغيرات.

وبشكل عام، احتل النادي الملكي المرتبة الثالثة في الإنفاق على صفقات اللاعبين هذا الموسم، وتصدر برشلونة القائمة بقيمة 374.5 مليون يورو ويليه مانشستر سيتي بقيادة الإسباني بيب جوارديولا بقيمة 317.5 مليون يورو.