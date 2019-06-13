ما لم يتوقعه المصريون... قائمة "كبار الكرة الأفريقية" تحمل مفاجأة

نشرت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية قائمة أفضل 30 لاعبا في تاريخ قارة أفريقيا، والتي ضمت مفاجآت عديدة، أبرزها موقع الدولي المصري، محمد صلاح بين أساطير مصر وأفريقيا.

واحتل محمد صلاح المركز الـ18 في قائمة أفضل 30 لاعبا اختارتهم "فرانس فوتبول" في تاريخ قارة أفريقيا، وهو نفس مركز نجم الأهلي المعتزل محمد أبو تريكة.

وجاء خلف نجمين آخرين في كرة القدم المصرية.

وجاء محمد صلاح، خلف نجم ورئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، الذي احتل المركز الـ13 في القائمة.

وبينما يحتدم الجدل بين المصريين حول أن الأفضل هو أحد الثلاثة، جاءت المفاجأة الأكبر، بحلول الحارس المخضرم، عصام الحضري، في المركز الـ11 متفوقا بهذا المركز على أساطير مصر.

الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه 🙏 https://t.co/YKVNu06muB — Essam El-Hadary (@ElHadary) June 13, 2019

وظهر في تلك القائمة عدد كبير من نجوم وأساطير منتخبات المغرب وتونس والجزائر، فيما تصدر القائمة النجم العالمي ورئيس ليبيريا الحالي، جورج وايا.

وجاءت القائمة بالترتيب التالي: 1- جورج واياه (ليبيريا) 2- صامويل إيتو (الكاميرون) 3- روجيه ميلا (الكاميرون) 4- ديديه دروجبا (كوت ديفوار) 5- عبيدي بيليه (غانا) 6- راح ماجر (الجزائر)، 7- جاي جاي أوكوشا (نيجيريا)، 8- مصطفى دهب (الجزائر) 8- ساليف كيتا (مالي) 10- لوران بوكو (كوت ديفوار).

وضمت كذلك:11- يايا توريه (كوت ديفوار)، 11- عصام الحضري (مصر)، 13- كالوشا بواليا (زامبيا)، 13- محمود الخطيب (مصر)، 15- بروس غروبيلار (زيمبابوي)، 15- رشيد مخلوفي (الجزائر)، 18- محمد صلاح (مصر)، 18- توماس نكونو (الكاميرون)، 18- بيير نديا مولامبا (زائير)، 18- نوانكو كانو (نيجيريا)، 18- محمد أبو تريكة (مصر).

بالإضافة إلى: 22- نور الدين نايبت (المغرب)، 22- ستيفن كيشي (نيجيريا)، 22- الحاج ضيوف (السنغال)، 22- لخضر بلومي (الجزائر)، 26- مايكل إيسيين (غانا)، 27- طارق دياب (تونس)، 28- رشيدي ياكيني (نيجيريا)، 28- سيدو كيتا (مالي)، 28- إيمانويل أديبايور (توغو).