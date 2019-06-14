"تمنيت أن تنشق الأرض وتبلعني"... نجم برشلونة يكشف ما تجرعه من محمد صلاح ورفاقه

تمنيت أن تنشق الأرض وتبلعني، بتلك الكلمات استهل نجم برشلونة حديثه عما وصفه بـ"ليلة برشلونة الحزينة"، والتي شهدت خروج فريقه من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بخسارة مذلة من ليفربول بأربعة أهداف دون رد.

وتحدث لويس سواريز، مهاجم برشلونة في مقابلة مع قناة "فوكس سبورتس" في تغطية خاصة قبل انطلاق بطولة "كوبا أمريكا"، قائلا إن الخسارة من ليفربول برباعية نظيفة كانت ليلة مؤلمة.

وأضاف بقوله "لم أكن أشعر يوما أني سأعيش ليلة أسوأ من ليلة عضي لمدافع إيطاليا جورجيو كيلليني في كأس العالم 2014، والتي منعت بسببها من خوض أي مباريات كرة قدم لنحو 4 أشهر، حتى عشت ليلة الآنفيلد الكارثية".

"TODA LA JUGADA DE LA MANO CONTRA GHANA FUE INCREÍBLE"#SuarezxFOX | Luis Suárez revivió su experiencia en Sudáfrica 2010 y la insólita acción en los cuartos de final, cuando pasó de la bronca a la euforia en pocos segundos. pic.twitter.com/0TQzf98ojT — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) June 13, 2019

ومضى "الأيام التي أعقبت عودتي إلى برشلونة عقب تلك الخسارة المذلة، كانت أسوأ لحظات حياتي كلها، أردت أن اختفي من كل العالم، تمنيت أن أكون كائنا غير مرئيا".

واستطرد "لم أكن أرغب في اصطحاب أولادي إلى المدرسة، كان الجميع يرى كيف أن حالتي سيئة للغاية، لم أكن أرغب في فعل أي شيء، لقد كانت لحظات صعبة للغاية، لا أتمنى تكرارها أبدا".

LA EMOCIÓN DE LUIS SUÁREZ RECORDANDO A WALTER FERREIRA#SuarezxFOX | El goleador se acongojó al revivir un video del kinesiólogo de la Selección, fallecido en 2016, con quién vivió emociones fuertes en Brasil 2014. pic.twitter.com/HoqK9veURj — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) June 13, 2019

وقال سواريز: "كنت أرى خلال المباراة أننا برشلونة، يمكننا أن نسجل هدفا أو اثنين أو ثلاثة، كنت أقول لنفسي هذا الكلام، لكننا بمرور الوقت أصبحنا عصبيين، لقد مررنا بحالة من الغباء غير الطبيعية، ولم نظهر أو نتمركز بصورة صحيحة في معظم فترات المباراة".

وتابع "عندما دخل في مرمانا الهدف الأول، لم نكن نعرف كيف نتصرف، كنا مدركين أننا أفسدنا الأمر بصورة كاملة".

"FUE INHUMANO EL TRATO QUE SE ME DIO"#SuarezxFOX | Luis Suárez relató momentos difíciles que vivió durante su suspensión. "Sentí que se me iba la carrera. Lloré todo un día cuando me llamó Barcelona", expresó Lucho. pic.twitter.com/6DubcUQkrS — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) June 13, 2019

وأتم بقوله "بعد نهاية المباراة وداخل غرفة الملابس، لم يكن بمقدور أحد أن يتكلم أو يقول شيئا، كان هناك حزن ومرارة وخيبة أمل تخيم على الجميع، لأننا قدمنا صورة فظيعة لفريق برشلونة".