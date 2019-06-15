محكمة أمريكية تستدعي رونالدو في قضية اغتصاب

ادعت عارضة الأزياء الأمريكية، كاثرين مايورغا، أن كريستيانو رونالدو اغتصبها عام 2009 وحاول إسكاتها بالتراضي، لإيقاف اتهاماتها الجنائية، وذلك بدفعه لها مبلغ 375 ألف دولار لها للحفاظ على هدوئها.

تلقى المهاجم كريستيانو رونالدو أمر استدعاء لاغتصاب امرأة أمريكية كاثرين مايورغا، بحسب تقارير "تي إم زي".

🗣 Kathryn Mayorga: "Cristiano Ronaldo 2009 yılında bana tecavüz etti." pic.twitter.com/1MqQHBSsMQ — FutbolArena (@futbolarena) September 28, 2018

ووفقا للصحيفة، سحبت مايورغا الدعوى القضائية من محكمة ولاية نيفادا للطعن أمام المحكمة العليا للولايات المتحدة وسرعان ما أبلغت المحكمة رونالدو ببدء المحاكمة.

ورفعت عارضة الأزياء السابقة والمدرسة مايورغا دعوى قضائية ضد رونالدو في سبتمبر/أيلول 2018، ووفقًا لها، فقد وقع الحادث في عام 2009، حيث اغتصبها لاعب كرة القدم في إحدى غرف الفنادق في لاس فيغاس بعد حفل في ملهى ليلي. ووفقا لـ"يوروسبورت"، بعد الحادث، لجأت مايورغا إلى الأطباء والشرطة، لكنها لم تذكر اسم المعتدي.

Footage of Cristiano Ronaldo and Kathryn Mayorga on night of alleged rape emergeshttps://t.co/mgb3GDae4a pic.twitter.com/ct7aiNqSDz — Daily Mirror (@DailyMirror) October 5, 2018

وبعد رفع مايورغا للدعوة حاول رونالدو بعقد صفقة معها ودفع لها 375 ألف دولار للصمت، وتريد مايورغا الآن إلغاء هذا الاتفاق.ولكن قال محامي رونالد في أكتوبر/ تشرين الأول أن "هذه الاتفاقية ليست بأي حال اعترافا بالذنب".

ويعتبر كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 33 عاما، أحد أشهر الرياضيين في العالم، وهو الفائز بجائزة "بالون دور" مرات، وهي جائزة سنوية لأفضل لاعب كرة قدم في العالم، كما أنه يعد بطلا قوميا في البرتغال، وقاد بلاده إلى لقب بطولة أوروبا في عام 2016.