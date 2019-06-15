حمد الله يرد على رواية استبعاده من المنتخب المغربي بفيديو مثير للجدل

نشر اللاعب المغربي المحترف ضمن صفوف نادي النصر السعودي، عبد الرزاق حمد الله، فيديو، اعتبره كثيرون أنه رد على رواية استبعاده من المشاركة في بطولة الأمم الأفريقية بمصر للإصابة.

ويجري حمد الله في الفيديو بعض التدريبات المتنوعة والشاقة، التي لا يقدر عليها لاعب يعاني من إصابة في الظهر، وهو ما يضع محل شك، رواية الاتحاد المغربي لكرة القدم، الذي نشر بيانا قبل أيام، أعلن فيه أن سبب استبعاد حمد الله، راجع لمعاناته من إصابة على مستوى الظهر والورك.

الظاهرة عبدالرزاق حمدالله يبدأ استعداداته للموسم القادم بقوة💪🏻💛. pic.twitter.com/rBgnzUK3JS — المدرج النصراوي (@mdrjalnassr) June 15, 2019

وشكك أعلام مغربي في إصابة حمد الله وأرجع سبب مغادرته لمعسكر المنتخب المغربي، إلى الأحداث التي رافقت مباراة المغرب وغامبيا الودية، التي جرت يوم الأربعاء الماضي في مدينة مراكش، وانتهت بفوز الضيوف بهدف نظيف.

وعندما قاربت المباراة الانتهاء، أتيحت للمنتخب المغربي فرصة لمعادلة النتيجة، بعدما تحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 91، لكن عندما أخذ حمد الله الكرة لتسديد الركلة، دارت مناقشة غير ودية سريعة بينه وبين زميله فيصل فجر.

لكن فيصل فجر أصر على تنفيذ الكرة بنفسه، قبل أن يهدر فرصة التعادل بعدما تصدى لها حارس غامبيا ببراعة.

وبعد المباراة تواصل الخلاف بين اللاعبين، حيث اتهم فيصل فجر زميله حمد الله بتشتيت تركيزه أثناء تنفيذه ركلة الجزاء.

ووقف بعض لاعبي منتخب المغرب في صف فيصل فجر، ما دفع هداف النصر السعودي لحزم حقائبه، ومغادرة المعسكر دون رجعة.